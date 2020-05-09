Кополовец об игроке Миная с коронавирусом: Я с ним контактировал и другие футболисты

Спортивный директор "Миная" в эфире канала "Футбол 1" Михаил Кополовец рассказал об игроке с коронавирусом в команде.

- У нас есть положительный тест на коронавирус. О футболе пока не особо думаем, ЧП в клубе. Сейчас все дезинфицируется. Такая ситуация, подтвердился человек. Я с ним контактировал и другие футболисты. Мы не знаем, какая будет ситуация дальше.

В понедельник все сдаем тесты. О футболе сейчас никто не думает. У меня мама дома – 60 лет. Футболист подходит, говорит, что у него девушка астматик. Мы о всем узнали в 12 часов. Я не хотел давать на сайт эту информацию, пока не было официальных документов от врача, - сказал Кополовец.