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Кополовец об игроке Миная с коронавирусом: Я с ним контактировал и другие футболисты

Первая лига
(1 голосов)

О футболе пока в Минае не особо думают, настоящее ЧП в клубе

Кополовец об игроке Миная с коронавирусом: Я с ним контактировал и другие футболисты
Новина українською

Спортивный директор "Миная" в эфире канала "Футбол 1" Михаил Кополовец рассказал об игроке с коронавирусом в команде.

- У нас есть положительный тест на коронавирус. О футболе пока не особо думаем, ЧП в клубе. Сейчас все дезинфицируется. Такая ситуация, подтвердился человек. Я с ним контактировал и другие футболисты. Мы не знаем, какая будет ситуация дальше.

В понедельник все сдаем тесты. О футболе сейчас никто не думает. У меня мама дома – 60 лет. Футболист подходит, говорит, что у него девушка астматик. Мы о всем узнали в 12 часов. Я не хотел давать на сайт эту информацию, пока не было официальных документов от врача, - сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай коронавирус
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Комментарии (3)
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Байкал (Lviv)
09.05.2020 в 13:10
Це мутки по- закарпатськи . На сьогоднішній день Минай на 3 місці ,що дозволяє вийти в ПЛ при умові дострокового завершення чемпіонату, а при дограванні ймовірність ,що Минай так і залишиться на 3 місці чи вище дуже мала. Не робіть клоунаду. Грайте в футбол
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kampodua (Київ)
09.05.2020 в 12:20
А разве игроки команды не должны были находится по домам на карантине, а не контактировать друг с другом? У них там медицинская служба работает в клубе?
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Ten0N (Leopolis)
09.05.2020 в 13:01
А ты разве не знал что все игроки живут в одном селе? И что такое контактировать? Я вот сейчас с тобой контактирую.
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