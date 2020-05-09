Поворознюк решил подарить здание для общежития медикам

Клубы ПФЛ продолжают помогать стране в борьбе с коронавирусом. Накануне президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о полезном деле.

- Все очень просто. У нас возникла проблема с больницей, ведь просто нет хороших, качественных врачей. А почему нет? Потому что им просто негде жить. Мы в свою очередь уже построили отель для команды соперника, хоть у нас уже и был один с рестораном – с гостиницами никаких проблем.

Поэтому я решил подарить трехэтажный дом общине, где в будущем будут обустроены замечательные квартиры для медиков – так будет правильно, – сказал Поворознюк.

Речь идет о здании в центре Петрово, в котором местные власти планируют обустроить 20-квартирный дом, где смогут комфортно проживать местные врачи.

Напомним, что о помощи больницам и жителям Украины во время пандемии уже заявили "Агробизнес" и "Минай", а также еще несколько клубов, которые помогают индивидуально тем, кто в этом нуждается на время карантина.