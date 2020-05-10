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Металлист 1925 назвал дату возвращения к тренировкам
Постепенно украинский футбол оживает...
Харьковский "Металлист-1925" вернется к тренировочному процессу 12 мая.
Приказ опубликовали на официальном сайте клуба с подписью генерального директора Владимира Линке.
Сообщается, что команда будет работать на базе в Высоком.
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Источник:Официальный сайт Металиста 1925
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