  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 назвал дату возвращения к тренировкам
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 назвал дату возвращения к тренировкам

Первая лига
(1 голосов)

Постепенно украинский футбол оживает...

Металлист 1925 назвал дату возвращения к тренировкам
Новина українською

Харьковский "Металлист-1925" вернется к тренировочному процессу 12 мая.

Приказ опубликовали на официальном сайте клуба с подписью генерального директора Владимира Линке.

Сообщается, что команда будет работать на базе в Высоком.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...