Дедышин: Может, Стороженко перегрелся на солнце, но финальная пулька в Харькове – полный абсурд

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал предложение Сергея Стороженко доиграть сезон Первой лиги в формате финальной пульки в Харькове.

"Думаю, это достаточно абсурдная идея. Лично у меня она вызывает очень много вопросов. Не знаю, может, Сергей Михайлович перегрелся на ярком весеннем харьковском солнце или перепраздновал и закусывал через раз, но мне кажется, что это полный абсурд.

Почему только шесть команд? Насколько мне известно, заявку на аттестацию подавало больше клубов! Что делать с другими командами, которые не подавали заявку, но тоже преследуют турнирные задачи, поставило перед ними их руководство? Тот же "Агробизнес" или "Авангард". Почему кто-то должен лишать их возможности выполнить турнирную задачу? От этого же будет зависеть дальнейшая судьба и футболистов, и тренеров.

То, что предлагает Стороженко, это по сути, провести новый чемпионат. Считаю, что мы должны руководствоваться принципом объективности и справедливости. И уважения ко всем участникам соревнований. Потому что получается так, что у нас есть часть белых, а остальные - другого цвета. Те, кто подали завку на аттестацию в Премьер-лигу, имеют задачу на сезон, а остальные? Они что, статисты, подтанцовка? Это немного неправильно. Уважение должно быть на первом месте. Как мы начали чемпионат, только в таком и виде должны его закончить, если это возможно", - сказал Дедышин.