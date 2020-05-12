Клубы Первой лиги хотят досрочно завершить сезон - СМИ

Большинство клубов украинской Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят досрочно его завершить. Некоторые команды угрожают сняться с соревнований, если ПФЛ будет настаивать на дальнейших матчах.

О досрочном завершении теперь размышляют и клубы, входящие в первую шестерку турнирной таблицы. Ранее команды выступали за проведение отдельного турнира между командами верхней части Первой лиги. Сейчас большинство клубов изменили свое мнение.

При этом часть команд надеется доиграть турнир. "Волынь", "Агробизнес" и "Металлист 1925" планируют восстановить командные тренировки на следующей неделе.

Читайте также Официально: Игрок Миная заболел коронавирусом

Предварительный план ПФЛ предусматривает восстановление сезонов Первой и Второй лиг 2 июня с завершением матчей 25-26 июля (все - базовые даты). 18 мая должны возобновиться тренировки.