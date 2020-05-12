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Клубы Первой лиги хотят досрочно завершить сезон - СМИ

Первая лига
(2 голосов)

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Клубы Первой лиги хотят досрочно завершить сезон - СМИ
Новина українською

Большинство клубов украинской Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят досрочно его завершить. Некоторые команды угрожают сняться с соревнований, если ПФЛ будет настаивать на дальнейших матчах.

О досрочном завершении теперь размышляют и клубы, входящие в первую шестерку турнирной таблицы. Ранее команды выступали за проведение отдельного турнира между командами верхней части Первой лиги. Сейчас большинство клубов изменили свое мнение.

При этом часть команд надеется доиграть турнир. "Волынь", "Агробизнес" и "Металлист 1925" планируют восстановить командные тренировки на следующей неделе.

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Предварительный план ПФЛ предусматривает восстановление сезонов Первой и Второй лиг 2 июня с завершением матчей 25-26 июля (все - базовые даты). 18 мая должны возобновиться тренировки.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ПФЛ Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) карантин Досрочное завершение
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Источник:
sportarena

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.05.2020 в 14:16
А як жеж спортивний принцип?
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kampodua (Київ)
12.05.2020 в 13:21
Ну вот и решился вопрос-эти три клуба перевести в УПЛ , а остальные готовятся к следующему сезону в первой лиге.
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