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Кремень может сняться с Первой лиги
У клуба проблемы с финансированием
Один из аутсайдеров текущего сезона Первой лиги, кременчугский "Кремень", испытывает серьёзные финансовые проблемы. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Клуб не может найти финансирование на продолжение сезона, и есть риск, что кременчужане и вовсе сойдут с дистанции. Только усугубляет проблему отсутствие средств для тестов на коронавирус.
В настоящее время "Кремень" занимает тринадцатое место в таблице Первой лиги. Команда находится в пяти очках от зоны вылета.
Самым высоким достижением кременчугского футбола было девятое место в сезонах 1992/93 и 1995/96 Высшей лиги. Затем результаты пошли на спад, а в 2000 году "Кремень" и вовсе исчез с профессиональной карты Украины. В 2005-м клуб вернулся в ряды профессионалов, однако за 15 лет его самым высоким достижением оказалось 16 место в Первой лиге.
Ранее стало известно, что игрок "Миная", который занимает третье место в Первой лиге, заразился на коронавирус.