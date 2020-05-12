Кремень может сняться с Первой лиги

Один из аутсайдеров текущего сезона Первой лиги, кременчугский "Кремень", испытывает серьёзные финансовые проблемы. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Клуб не может найти финансирование на продолжение сезона, и есть риск, что кременчужане и вовсе сойдут с дистанции. Только усугубляет проблему отсутствие средств для тестов на коронавирус.

В настоящее время "Кремень" занимает тринадцатое место в таблице Первой лиги. Команда находится в пяти очках от зоны вылета.

Самым высоким достижением кременчугского футбола было девятое место в сезонах 1992/93 и 1995/96 Высшей лиги. Затем результаты пошли на спад, а в 2000 году "Кремень" и вовсе исчез с профессиональной карты Украины. В 2005-м клуб вернулся в ряды профессионалов, однако за 15 лет его самым высоким достижением оказалось 16 место в Первой лиге.

Ранее стало известно, что игрок "Миная", который занимает третье место в Первой лиге, заразился на коронавирус.