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Президент ПФЛ: Говорить о том, что сезон в Первой лиге может быть не возобновлен, пока что рано

Первая лига
(1 голосов)

У всех команд разная ситуация

Президент ПФЛ: Говорить о том, что сезон в Первой лиге может быть не возобновлен, пока что рано
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал информацию о том, что большинство клубов Первой Лиги не хотят возобновления чемпионата и хотят завершить сезон досрочно.

"На данный момент я такой информацией не владею. Говорить о том, что сезон в Первой лиге может быть не возобновлен, рано. Мы сейчас собираем информацию из клубов и в конце недели проведем совместную видеоконференцию. Пока нет ответа на вопрос, когда сезон возобновится. Есть даты, но это все пока в теории. Будем в целом следить за тем, какая ситуация в стране и насколько еще будет продлен карантин.

Нужно понимать, что ситуация у всех разная. Некоторые клубы, у кого есть закрытые базы, уже приступили к тренировкам. У других, как, например, у "Прикарпатья", такой возможности нет. В Ивано-Франковске жесткий карантин, много заболевших: у них нет возможности начать тренировочный процесс. У "Миная", как вы знаете, есть заболевший игрок – там все игроки и персонал клуба сдают тесты", - сказал Макаров.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
sport.ua

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