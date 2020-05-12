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Поворознюк: Если не закончат чемпионат, но определят победителя – Ингулец пойдет в суд

Первая лига
(1 голосов)

Президент Ингульца настроен решительно

Поворознюк: Если не закончат чемпионат, но определят победителя – Ингулец пойдет в суд
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мнением о возобновлении сезона.

"Без проблем пройдем тестирование своими силами. Все сделаем без вопросов, если только будет команда доигрывать чемпионат. Готовы на любые варианты доигрывания, лишь бы доиграть.

Но пока я не готов тратить деньги на тестирование, без понимания, будет ли чемпионат. Как только будет протокольное решение – все, тренируемся. За два дня пройдем тесты, без вопросов.

Но что можно планировать? В Украине живем. Нету хозяина в футболе. Знаю, что половина команд так считает, половина – по-другому. Думаю, чемпионат не доиграют. А если не доиграют, то его надо просто отменить – тогда это никому не будет выгодно. Чтобы от этого никто не выиграл. Все надо сделать по-честному.

Потому что если не закончат чемпионат, но определят победителя – мы пойдем в суд. Однозначно", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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babose (Харьков)
12.05.2020 в 23:44
папа идет на куй
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