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Поворознюк: Если не закончат чемпионат, но определят победителя – Ингулец пойдет в суд
Президент Ингульца настроен решительно
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мнением о возобновлении сезона.
"Без проблем пройдем тестирование своими силами. Все сделаем без вопросов, если только будет команда доигрывать чемпионат. Готовы на любые варианты доигрывания, лишь бы доиграть.
Но пока я не готов тратить деньги на тестирование, без понимания, будет ли чемпионат. Как только будет протокольное решение – все, тренируемся. За два дня пройдем тесты, без вопросов.
Но что можно планировать? В Украине живем. Нету хозяина в футболе. Знаю, что половина команд так считает, половина – по-другому. Думаю, чемпионат не доиграют. А если не доиграют, то его надо просто отменить – тогда это никому не будет выгодно. Чтобы от этого никто не выиграл. Все надо сделать по-честному.
Потому что если не закончат чемпионат, но определят победителя – мы пойдем в суд. Однозначно", – сказал Поворознюк.
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