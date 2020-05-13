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Бакалов: Без конкретной даты тяжело вывести команду на пик формы
Тренер Руха рассказал о том, как команда готовится к возобновлению сезона
Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов рассказал о возобновлении командных тренировок в рамках подготовки к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
"Нужно вывести команду на ту форму, с которой мы готовились к чемпионату. Нет конкретной даты, и это немного тяжело.
Но есть тренировочная программа, которую мы разбили на семь дней. Будем ждать появления конкретной даты возобновления чемпионата, когда можно будет готовиться более существенно", – сказал Юрий Бакалов.
Отметим, в настоящее время "Рух" является лидером турнирной таблицы Первой лиги. После 19 матчей команда имеет в активе 39 очков, опережая "Волынь", которая идет на втором месте, на один пункт.
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