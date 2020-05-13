  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бакалов: Без конкретной даты тяжело вывести команду на пик формы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бакалов: Без конкретной даты тяжело вывести команду на пик формы

Первая лига
(1 голосов)

Тренер Руха рассказал о том, как команда готовится к возобновлению сезона

Бакалов: Без конкретной даты тяжело вывести команду на пик формы
Новина українською

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов рассказал о возобновлении командных тренировок в рамках подготовки к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Нужно вывести команду на ту форму, с которой мы готовились к чемпионату. Нет конкретной даты, и это немного тяжело.

Но есть тренировочная программа, которую мы разбили на семь дней. Будем ждать появления конкретной даты возобновления чемпионата, когда можно будет готовиться более существенно", – сказал Юрий Бакалов.

Отметим, в настоящее время "Рух" является лидером турнирной таблицы Первой лиги. После 19 матчей команда имеет в активе 39 очков, опережая "Волынь", которая идет на втором месте, на один пункт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Рух (Львов) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...