Бакалов: Без конкретной даты тяжело вывести команду на пик формы

Главный тренер "Руха" Юрий Бакалов рассказал о возобновлении командных тренировок в рамках подготовки к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Нужно вывести команду на ту форму, с которой мы готовились к чемпионату. Нет конкретной даты, и это немного тяжело.

Но есть тренировочная программа, которую мы разбили на семь дней. Будем ждать появления конкретной даты возобновления чемпионата, когда можно будет готовиться более существенно", – сказал Юрий Бакалов.

Отметим, в настоящее время "Рух" является лидером турнирной таблицы Первой лиги. После 19 матчей команда имеет в активе 39 очков, опережая "Волынь", которая идет на втором месте, на один пункт.