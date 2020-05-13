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Кремень готов доиграть сезон, но денег на тесты у клуба нет

Первая лига
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В Кривом Роге есть проблемы

Кремень готов доиграть сезон, но денег на тесты у клуба нет
Новина українською

Главный тренер "Кремня" Сергей Свистун заявил, что клуб продолжит выступления в нынешнем сезоне, но для тестирования на коронавирус денег у кременчужан нет.

"Информация о возможном снятии с Первой лиги не соответствует действительности. Я только сегодня разговаривал с руководством клуба. Если чемпионат будет продолжаться, мы, естественно, будем в нем участвовать.

Единственный вопрос, по которому нам нужна помощь – обязательное тестирование на коронавирус. Это клуб не потянет, нужна помощь УАФ. Эти тесты не были заложены в наш бюджет. Провести тесты на 30 человек – это минимум 60 000.

Потом пойдут матчи через два дня на третий. Проводить тесты перед каждой встречей – мы просто не вытянем. Вроде есть спонсор, который хочет нам помочь, но еще идут переговоры.

До 22 мая мы не собираемся. Надо решение от федерации – будет ли доигрываться чемпионат. Если не будет, то смысл нам собираться?" – сказал Свистун.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у "Кремня" серьезные проблемы с финансированием и клуб может сняться с чемпионата.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Сергей Свистун коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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