Минай сдал тесты на коронавирус. Результаты будут известны позже

ФК "Минай", сегодня, 13 мая, провел тесты на COVID-19 для своих футболистов и персонала клуба.

Необходимую процедуру провели прямо на стадионе команды. Результаты тестирования медицинская служба клуба обнародует в ближайшее время.

Кроме того, главный тренер ФК "Минай" Василий Кобин прокомментировал ситуацию вокруг игрока, у которого обнаружили вирус COVID-19:

"Этот футболист пока изолирован от команды, лечится. Мы в свою очередь все поддерживаем нашего футболиста, пусть поправляется быстрее, мы его ждем.

На этой неделе впервые собрались и начали проводить тренировки малыми группами. Делаем это с соблюдением всех рекомендаций, которые нам сбросили специалисты из Украинской Ассоциации футбола. У каждого игрока перед началом занятия меряем температуру, каждому объяснили что и как делать, как держать дистанцию. Делаем все, чтобы минимизировать риски.

Конечно, через эту ситуацию не у всех лучшее настроение. Но я сказал своим ребятам, чтобы они выбросили плохие мысли из головы, сосредоточились на тренировках. Чтобы переключились полностью на процесс. Кстати, видно, что ребята с удовольствием работают на поле. В конце концов, они два месяца сидели без любимой работы. И каждый понимает, какие задачи перед нами поставлены и чего мы сами хотим достичь".