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Коуч Агробизнеса: Верхняя восьмерка Первой лиги ничем не уступает нижней шестерке УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

А по самоотдаче перволиговые команды даже лучше

Коуч Агробизнеса: Верхняя восьмерка Первой лиги ничем не уступает нижней шестерке УПЛ
Новина українською

Главного тренера волочиского "Агробизнеса" Александра Чижевского, который в 2019 году возглавлял львовские "Карпаты", попросили сравнить уровень команд Первой лиги и УПЛ.

Не буду говорить обо всех клубах Первой лиги, но верхняя восьмерка, которая сейчас претендует на повышение, нижний шестерке УПЛ практически ничем не уступает.

Да, где-то по уровню квалификации отдельных игроков, их мастерстве "Мариуполь", "Днепр-1", "Ворскла", "Олимпик" имеют определенное преимущество. Однако, если говорить об уровне игры команд в целом, то он примерно равен.

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А по желанию, самоотдаче, возможно, перволиговые команды даже выглядят лучше. Поэтому убежден, что в следующем сезоне, кто бы ни повысился в классе, новички Премьер-Лиги в ней точно не потеряются.

Ну а кто именно это будет - увидим. Главное, чтобы владельцы путевок определились исключительно по спортивному принципу. А "Агробизнес" будет стремиться занять как можно выше итоговое место.

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В статье: Первая лига Александр Чижевский Олимпик (Донецк) УПЛ Карпаты (Львов) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
14.05.2020 в 10:06
Переоценка собственных сил. За это потом в УПЛ накажут, если повезет )))
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