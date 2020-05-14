Капитан Балкан завершил карьеру - после 13 лет в клубе

Капитан "Балкан" Николай Златов принял решение повесить бутсы на гвоздь.

В этом сезоне 30-летний футболист является лучшим бомбардиром зорянцев (16 матчей и 4 мяча). Златов стоял у истоков клуба и отдал ему 13 лет своей карьеры.

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Николай отмечает, что этот шаг не спонтанный. Еще задолго до карантина твердо решил для себя, что сезон 2019/2020 станет для него последним на профессиональном уровне, а вынужденная пауза в чемпионате лишь ускорила этот процесс.

Несмотря на уход из большого футбола, один из символов зорянской команды намерен остаться работать в структуре ФК "Балканы", продолжив приносить пользу своему родному клубу уже как его надежный бизнес-партнер.