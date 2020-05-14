Акценты.  Ковалец в Черноморце - и оно ему надо?

Откровенно говоря, изначально воспринял эту новость как явный фейк. Какой Ковалец, вы что – издеваетесь, ребята? И это после того как СМИ "задекларировали" рекордно низкую зарплату для футболистов "Черноморца"? И Остап Маркевич счел это ниже своего достоинства? Кино и немцы, ей-богу…

Но вот появляется новость от человека в теме, что Сергей Ковалец был представлен команде как новый тренер. Сказать, чтобы это вызвало в Одессе волну энтузиазма, было бы сильным преувеличением. И дело отнюдь не в личности коуча.

Пусть и не было пока в его карьере главного тренера солидных достижений, сам по себе Ковалец болельщиками "Черноморца" должен восприниматься позитивно. И потому что играл здесь в свое время (не говоря уже о сыне), и потому что его отношение к футболу как "крестника" Маркевича-старшего одесситам должно импонировать.

В сравнении с Маркевичем-младшим, это может выглядеть даже шагом вперед. Только с чего бы сейчас клубу, именуемому "Черноморцем", этот шаг делать? Есть устойчивое подозрение, что классически инертному руководству специалиста посоветовали приближенные к клубу добрые люди. Недоумение вызывает скорее то, как Ковалец на это согласился.

Неужто некогда славное имя все еще не потеряло своей магии, и потому в Одессу по-прежнему стремятся футбольные люди? Ай не надо, ай бросьте! За предыдущее двадцатилетие это имя столь благополучно затерли и замусолили, а в последнюю пятилетку еще и опустили ниже плинтуса, что подобные утверждения уже вызывают лишь снисходительную улыбку.

Какое имя, какая история? Когда уже выросли целые поколения, в самом лучшем случае помнящие команду Буряка, туда-сюда – Альтмана, ну Григорчук еще на слуху остался. Что для них "бронза" Алескерова и "гроза авторитетов" Прокопенко – легенды и мифы древней Одессы. Да, история, но увы, отнюдь не новая. А для молодежи это всего лишь наши влажные воспоминания.

Еще с десяток лет назад автор этих строк демонстративно отказался называть это "Черноморцем", дабы не марать честное имя команды Черноморского пароходства, ушедшей в небытие в прошлом веке. Тогда в областной спортивной газете он называл это сугубо "командой "Имэксбанка". Что, к слову, ощутимо задевало тогдашнего гендиректора клуба Керницкого.

Не стану утверждать, что именно это сподвигло его пригласить в Одессу Григорчука. Но таки именно последний заставил "писаку" вернуть в употребление термин "Черноморец". Как в том анекдоте: ты со мной по-человечески, и я с тобой по-человечески. Короткая, но яркая эпоха "ГРИГОРианского РОМАНтизма", как выяснилось позже, лишь продлила агонию.

Вы помните, с какого корабля УПЛ первыми побежали крысы (это не оскорбление, а всего лишь метафора) весной 2014-го? Так я вам напомню: с того, что стоял на рейде в Одесском заливе. Был дан сигнал сверху: всем спасибо, все свободны – и состав команды в одночасье преобразился до неузнаваемости. Пожалуй, ни один клуб лиги в тот период не сдувался столь стремительно.

Это был финиш. Все жалкие потуги в дальнейшем, по большому счету, автора уже не интересовали: кому нужна команда ради команды? И ведь "Имэксбанком" ее уже не обзовешь: он давно не имеет к ней отношения. Приходилось, скрепя сердце, писать об этом не упокоившемся призраке "Черноморца". Но чаще старался о нем молчать.

Особняком стоит проблеск имени Дулуба. Этот тренер реально хотел и мог поднять команду, но достаточно быстро понял, куда попал, и ретировался, еще и доплатив за возможность сделать это немедленно. В целом же, "Черноморец" планомерно и плавно опускался на дно, в которое сегодня в Первой лиге громко стучатся все, кому не лень.

Признаюсь, приглашение Остапа Маркевича заинтриговало. Почти стопроцентная перезагрузка состава подбросила дровишек в тлеющий костерок умирающей надежды болельщиков клуба. Но дальше грянула пандемия, и вновь, как и шесть лет назад, полное ощущение, что именно в Одессе она ударила по футболу больнее всего, нет?

Конечно же, я предвзят и пристрастен, как любой нормальный одессит. Но поправьте меня: где еще зарплаты футболистам урезали вчетверо? Где еще упоминались суммы в 10 тысяч? Если что-то пропустил в этой жизни, виноват. И да, точно виноват – я все еще по старинке подхожу с меркой клуба УПЛ, или хотя бы туда стремящегося. Эту привычку трудно из себя вытравить…

Естественно, игроки теперь спят и видят, как отсюда свалить. Те самые игроки, что еще не провели за команду ни одного официального матча. И тут такой (пардоньте за цитату) вжух – и Сергей Ковалец!!! Далее следует немая сцена из "Ревизора". И занавес?

Оно ему надо? Неужели все настолько плохо в карьере, что готов просто перекантоваться с полгодика на теплом солнышке у моря, в ожидании лучших дней? Ведь мы теперь только так и должны восприниматься серьезными тренерами – как перевалочная база труда и отдыха. Кстати, а он в курсе, что на базе "Черноморца" нынче сдают номера отдыхайкам?

Если что, автор ничего не придумал сам – все взято из спортивной прессы. За что купил – за то продаю. И он не выражает ничьих интересов, разве что болельщиков со стажем – по их же словам.

Ковалец, как и его предшественник, полон желания создать боеспособную команду и вывести "Черноморец" на качественно новый уровень. Стандартная фраза из новости о назначении.

А вот реакция на нее моего приятеля, который до сих пор продолжает искренне болеть за эту команду: "Пациент скорее мертв…"

А мне вспоминается бородатый анекдот: "Сестричка, а может быть, все-таки в реанимацию?" (Наверняка, есть сейчас в Одессе и те, кто так воспринял назначение Ковальца, но их ничтожное меньшинство). Ну, дальше вы знаете…

Сам не хочу, что не надо? Обычно в подобных случаях полагается говорить о том, что буду только рад, если действительность посрамит мой пессимизм и скептицизм. Полагается – говорю.

К слову, на момент написания данного текста, на официальном сайте клуба нет никакой информации о смене главного тренера. Как, впрочем, и о том, что ушел Маркевич. Перестраховка, и журналист побежал впереди паровоза? Или лишняя иллюстрация ко всему вышесказанному?

Лично мне это напомнило еще один анекдот, о терзаниях рогатого мужа. Который заканчивался так: "А может, она телеграмму не получила?"

Слишком много анекдотов? Тогда один, но короткий: Ковалец возглавил "Черноморец". Мы ж в Одессе или где? А шо делать…