Главный тренер Агробизнеса намекнул на вероятность выхода команды в УПЛ

Александр Чижевский, наставник перволигового "Агробизнеса" из Волочиска рассказал о карантине, вероятность восстановления соревнований в чемпионате ПФЛ и амбиции клуба.

- Я уже несколько месяцев занимаю должность главного тренера "Агробизнеса", но пока не могу сказать, что сейчас полностью чувствую себя в рабочем тонусе. Причина очень проста - зимний перерыв закончился, но из-за карантина чемпионат в Первой лиге не возобновился.

Не хватает атмосферы официальных матчей, когда идет борьба за результат в каждом поединке. Но при этом скажу, что команду уже хорошо изучил. Игроки, как и руководство и работники клуба, приняли меня очень хорошо. Коллектив в команде хороший. Я еще осенью, до подписания контракта, приезжал в Волочиск на несколько матчей "Агробизнеса", смотрел команду, много общался с президентом.

- Инфраструктура, условия для проведения тренировочной работы вас устраивают?

- Условия нормальные, как говорят, вполне приемлемые. Стадион уютный, газон хорошего качества, тренировочное поле так же вполне меня устраивает. Есть также тренажерный зал и искусственное поле. Правда, оно не очень большое (40 м на 30 м), поэтому когда на тренировке 20, а то и чуть больше игроков, то места несколько не хватает. Однако это лучше, чем его бы не было вовсе.

А в этом году зима была не холодной, поэтому план подготовки удалось выполнить полностью, сыграли и 6 контрольных спаррингов. Сначала готовились дома, а с 20-го февраля провели трехнедельный сбор в Турции. Домой вернулись 15-го марта. Планировали предоставить ребятам один выходной, а с 17-го числа начать непосредственную подготовку к гостевому матчу во Львове с "Рухом". Ну оно закончилось тем, что начался карантин, поэтому все разъехались по домам, где и находятся до сих пор.

- Игрокам проводите тренировки в условиях самоизоляции реально?

- Немного проблематично. Конечно, тренерский штаб разработал программу работы в домашних условиях. Но здесь следует учитывать, кто из игроков где проживает. Легче тем из ребят, кто живет в сельской местности - побежал в лес и работаешь. А тем, кто живет в больших городах, в этом плане значительно труднее. Силовую работу еще дома можно выполнять, а беговую где? А она является фундаментом физической подготовки в футболе.

Но ребята уже каждый сам как-то выходят из ситуации, в зависимости от имеющихся условий. Каждый вечер они сбрасывают отчет о проделанной работе тренерам. Поэтому в целом, несмотря на карантин, процесс под контролем. А в каком состоянии игроки, уже увидим, когда соберемся в Волочиске и начнем общекомандное тренировки. Надеюсь на добросовестное отношение подопечных к занятиям на самоизоляции. Они профессионалы и понимают, что футбол не обманешь - если недостаточно работали, то это сразу будет видно.

- Многие из тренеров Первой лиги акцентируют внимание на плотности календаря, так как считают, что играть через два или три дня - нереально. Особенно, если учесть расстояния между городами, которые представлены в Первой лиге.

- Действительно, переезды немалые. И здесь получат определенное преимущество клуба из центрального региона, а больше всех в этом плане пострадает, наверное, "Минай". Однако я хорошо помню, как еще в советские времена мы отправлялись на выезд и играли в течение одной недели по 3 поединка. А расстояния в СССР были не в пример с украинскими. А еще там прилагалась несколькочасовая смена часовых поясов и климатических условий. И ничего - играли! Конечно, когда плотный график матчей, то будет сложно с восстановлением игроков и травматизм увеличится. Но при этом все будут в равных условиях.

Я считаю, что все должно решаться на футбольном поле. В каком формате будет доигран чемпионат - это уже другой вопрос, но места должны определяться не в кабинетах чиновников, а непосредственно во время матчей. Я понимаю "Карпаты", которые предлагают ничего не доигрывать, а оставить в Премьер-лиге все 12 клубов, которые там играют сейчас и добавить две первые команды из Первой лиги. Но по состоянию на сейчас сразу 8 клубов вполне реально претендуют на повышение. Вот посмотрите, у нас первая игра во второй части сезона во Львове с "Рухом". Сейчас львовяне являются лидерами, а мы идем 6-ми. Но в случае победы мы их обойдем в турнирной таблице. Так что - мы должны без борьбы подарить "Руху", "Волыни" и "Минаю" место в Премьер-лиге?

- Но в СМИ очень много информации о том, что «Агробизнес» не планирует в этом сезоне повышаться в классе. Это соответствует действительности?

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- Как известно, аппетит приходит во время еды. Да, руководство клуба пока перед командой задачу во что бы не стало получить путевку в Премьер-Лигу не ставит. Однако, кто знает, что будет завтра.

Мы хорошо провели всю зимнюю подготовку. Понятно, что будет сейчас, как играть, несмотря на перерыв из-за карантина, спрогнозировать трудно. Но задача у нас одна - в каждой игре стремиться показывать содержательный футбол и стараться достигать максимального результата.

Поэтому, когда мы начнем набирать очки, то почему бы и не побороться за место в первой тройке? Шансы у нас хорошие - от лидеров, "Руха" и "Волыни", которые идут на первом и втором местах соответственно, отстаем на два и одно очко, а "Минаю", замыкающему тройку лидеров, уступаем только по дополнительным показателям.

Если же говорить о стратегии клуба, то президент хочет, чтобы "Агробизнес" играл в элитном дивизионе, но сначала делает все, чтобы выходить в Премьер-лигу с надлежащей инфраструктурой. Наверное, можно выйти и проводить домашние матчи в Хмельницком или Тернополе, но руководство делает все, чтобы играть домашние матчи против сильнейших команд Украины в Волочиске, на родном стадионе.