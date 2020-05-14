Официально: Сергей Ковалец принял Черноморец

Одесский "Черноморец" официально подтвердил, что новым главным тренером команды стал украинский специалист Сергей Ковалец.

Сегодня специалист был представлен команде. Условия контракта с тренером клуб не разглашает.

"Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще не известно, когда он возобновится. Решение должно быть принято на днях. С моими помощниками определимся чуть позже. Пока мне будет ассистировать старший тренер "Черноморца-2" Андрей Ущаповский", - сказал Ковалец во время мероприятия.

Напомним, Ковалец в этом сезоне работал с "Оболонью-Бровар" и держал команду среди претендентов на повышение, однако зимой оставил столичный клуб. На посту наставника "моряков" Ковалец сменил Остапа Маркевича, который работал в Одессе последние полгода.

На данный момент "Черноморец" занимает 10 место в турнирной таблице Первой лиги.