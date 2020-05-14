Контракт Ковальца с Черноморцем рассчитан на 3 года

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о нюансах подписания контракта с новым главным тренером команды Сергеем Ковальцом.

"Контракт с тренером мы подписали на 3 года. Будем работать.

Какие задания ставятся перед Ковальцом? Играть в качественный футбол и продвигать "Черноморец" по Первой лиге, ставить задачу выхода в УПЛ в этом сезоне, если будет такая возможность, или в следующем сезоне.

Мы готовы идти в УПЛ, так что будем играть в футбол", - сказал Мисюра.