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Контракт Ковальца с Черноморцем рассчитан на 3 года
Перед тренером поставлена задача вернуть команду в УПЛ
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о нюансах подписания контракта с новым главным тренером команды Сергеем Ковальцом.
"Контракт с тренером мы подписали на 3 года. Будем работать.
Какие задания ставятся перед Ковальцом? Играть в качественный футбол и продвигать "Черноморец" по Первой лиге, ставить задачу выхода в УПЛ в этом сезоне, если будет такая возможность, или в следующем сезоне.
Мы готовы идти в УПЛ, так что будем играть в футбол", - сказал Мисюра.
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Источник:ТК Футбол
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