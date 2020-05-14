Игрок Миная, у которого обнаружили COVID-19: Нахожусь дома на самоизоляции, болезнь проходит без симптомов

Футболист "Миная", который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Игрок отметил, что находится дома и через несколько дней сделает повторный тест.

"Слава Богу, у меня все хорошо, болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как все пишут, а дома — на самоизоляции.

Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.

Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам", — сказал игрок.

Отметим, что клуб не называет имя игрока, однако СМИ писали, что это хавбек Игорь Вагин.