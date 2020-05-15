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Кополовец признался об интересе в тренерских услугах Кобина

Первая лига
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Со стороны других клубов

Кополовец признался об интересе в тренерских услугах Кобина
Новина українською

Спортивный директор и вингер "Миная" Михаил Кополовец сообщил о заинтересованности со стороны других клубов в услугах тренера Василия Кобина, который возглавляет эту команду Первой лиги из Закарпатья.

Михаил видит, что у Кобина есть большой потенциал и хорошее будущее как тренера, тот много взял у Мирчи Луческу за время выступлений в "Шахтере".

Он хочет играть в комбинационный футбол, который нравится болельщикам. Рассматривает различные схемы, тактику, умение игроков перестраиваться во время игры.

Он молодой неопытный тренер, который еще набивает свои шишки. Но это и харизматичный тренер! Если ему дать хороших футболистов - будет тренировать! "Минай" ему как раз во время, потому что нужен футбольный авторитет.

Сейчас признает Кополовец, "Минай" не знал крупных поражений.

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Неизвестно, как [Кобин] себя поведет, когда команда проиграет. А тренер должен уметь выходить из разных ситуаций, говорить с футболистами. Мне нравится, что он не паникер, спокойно футболистам объясняет, придает им уверенности.

Михаил заявил о заинтересованности в тренерских услугах Василия Кобина.

Есть такие разговоры. Я ему этого не говорил, но мне звонят разные люди, расспрашивают о нем ... игроки, президенты. Расспрашивают, на сколько времени у него рассчитан контракт с "Минаем".

Предложение из Премьер-лиги? Думаю, сейчас Кобин не пойдет. Сам откажется. Я на 100% уверен, это не тот человек, который бросит своих футболистов. Ему здесь интересно! Если сейчас пойти - значит сдаться! Может "Минай" выйти в УПЛ? Теоретически да. Может "Минай" пройти дальше в Кубке? Может. Зачем Кобину уходить? А предложения его как тренера ждут еще впереди.

Президент "Миная", считает Кополовец, никого не будет заставлять остаться в клубе.

У нас такой президент, хочет дать максимальный толчок для развития. А потом вспоминать, что Кобин стартовал с "Миная". Но пока есть возможность писать историю здесь, пусть это делает!

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай Минай
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Источник:
Football Hub

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