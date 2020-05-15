Тлумак: Волынь готова к рестарту и ждет решения федерации

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак рассказал о готовности команды к рестарту чемпионата.

"Мы готовы к рестарту чемпионата и делаем все возможное для того, чтобы возобновить тренировочный процесс. На днях должны сделать тесты и ждем решения федерации - доигрывать чемпионат или нет. Команда полностью готова и с нетерпением ждёт новостей", - рассказал Тлумак.

Напомним, что на карантин "крестоносцы" ушли на второй позиции в Первой лиге Украины