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Тлумак: Волынь готова к рестарту и ждет решения федерации

Первая лига
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На днях команда пройдет тестирование на коронавирус

Тлумак: Волынь готова к рестарту и ждет решения федерации
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак рассказал о готовности команды к рестарту чемпионата.

"Мы готовы к рестарту чемпионата и делаем все возможное для того, чтобы возобновить тренировочный процесс. На днях должны сделать тесты и ждем решения федерации - доигрывать чемпионат или нет. Команда полностью готова и с нетерпением ждёт новостей", - рассказал Тлумак.

Напомним, что на карантин "крестоносцы" ушли на второй позиции в Первой лиге Украины

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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