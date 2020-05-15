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Поворознюк: Чтобы доиграть чемпионат, мы поедем хоть за Можайск

Первая лига
(1 голосов)

Ингулец начал подготовку к возобновлению сезона

Поворознюк: Чтобы доиграть чемпионат, мы поедем хоть за Можайск
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в очередной раз высказался в пользу доигровки нынешнего сезона Первой лиги.

"Надо играть в футбол. Два варианта. Или доиграем полностью чемпионат, а тот, кто отказался, ему +/-. Или шестерка в любом городе. Мы поедем хоть за Можайск и будем доигрывать. Третьего не дано.

Есть третий вариант, который не устраивает никого, и меня в том числе", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (2)
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.05.2020 в 21:30
Чего их так тянет в страну балалаек и матрёшек?
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.05.2020 в 21:11
В Магадан їжджай, свинобик.
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+3
0


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