Поворознюк: Чтобы доиграть чемпионат, мы поедем хоть за Можайск

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в очередной раз высказался в пользу доигровки нынешнего сезона Первой лиги.

"Надо играть в футбол. Два варианта. Или доиграем полностью чемпионат, а тот, кто отказался, ему +/-. Или шестерка в любом городе. Мы поедем хоть за Можайск и будем доигрывать. Третьего не дано.

Есть третий вариант, который не устраивает никого, и меня в том числе", - сказал Поворознюк.