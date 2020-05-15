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Поворознюк: Чтобы доиграть чемпионат, мы поедем хоть за Можайск
Ингулец начал подготовку к возобновлению сезона
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в очередной раз высказался в пользу доигровки нынешнего сезона Первой лиги.
"Надо играть в футбол. Два варианта. Или доиграем полностью чемпионат, а тот, кто отказался, ему +/-. Или шестерка в любом городе. Мы поедем хоть за Можайск и будем доигрывать. Третьего не дано.
Есть третий вариант, который не устраивает никого, и меня в том числе", - сказал Поворознюк.
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Источник:ФК Ингулец
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Комментарии (2)
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