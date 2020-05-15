Цыганык: Рух, Волынь и Минай не хотят возобновлять сезон, так как они автоматически попадут в УПЛ

Известный украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации, которая на данный момент сложилась в Первой лиге.

"Абсолютное большинство клубов Первой лиги не хочет доигрывать сезон. Они не желают тратить средства, ведь для них это значительные финансовые затраты. Их лучше сэкономить для следующего сезона. У подавляющего большинства команд просто нет задач на сезон.

В этой ситуации самое сложное положение у "Ингульца": команда занимает 4-ю строчку, что не позволяет клубу попасть в УПЛ по спортивному принципу, если соревнования в Первой лиге досрочно завершат. Поэтому Александр Поворознюк хочет доиграть сезон, потому что команда сохраняет неплохие шансы на попадание в тройку лидеров. Однако он в абсолютном меньшинстве, потому что другие клубы просто не видят смысла играть.

Не хотят возобновлять сезон те команды, которые занимают места в турнирной таблице с первого по третье. Поскольку при такой ситуации они автоматически попадут в УПЛ. Эти три команды: "Рух", "Волынь" и "Минай".

Но мой прогноз таков: Первая и Вторая лиги зафиксируют те результаты, которые есть на данный момент. Любые другие предложенные варианты, такие как доигрывать шестерки в одном городе, в один круг или два, не рассматриваются клубами абсолютно. Если будет принято решение о возобновлении чемпионата, что представляется маловероятным, то он будет доигран по регламенту.

"Минай" будет играть Кубок Украины при любых условиях. Будет или нет Первая лига, но "Минай" все равно будет готовиться к полуфиналу. Команда не откажется от такой возможности выйти в финал Кубка Украины", – сказал Цыганык.