Сергей Ковалец о копилке Лобановского, одесском колорите и круглосуточной селекции

Сергей Ковалец на тренерском поприще не новичок. Повесив бутсы на гвоздь полтора десятилетия назад, он начал постепенно приобретать опыт в новой роли. До перехода в "Черноморец" за его плечами была работа в клубах Украины, Словакии и Литвы, а также продуктивный трехлетний период в молодежной сборной Украины. Очередной приезд в Одессу стал для 51-летнего специалиста очередной возможностью обогатиться новым опытом. Если раньше Сергея Ковальца одесские болельщики знали как футболиста, то теперь имеют возможность познакомиться как с тренером.

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ С ТРЕНЕРОМ №1

- Накануне футбольная общественность страны отмечала очередную годовщину со дня смерти Валерия Лобановского. Почитая память Мэтра нашего тренерского корпуса, что вспоминаете в первую очередь из периода работы под его руководством?

- Одним словом и не скажешь. О том периоде осталось чувство гордости и радости, ведь каждый парень мечтал попасть в киевское "Динамо" и поработать с великим человеком - Валерием Васильевичем Лобановским. А что вспоминается - так это профессионализм, справедливость и понимание того, как добиваться результата. Как по мне, на первом месте у него были человеческие качества. Все остальное было уже чисто профессиональное. Вернувшись в 1996-м в Украину, он дал новый толчок нашему футболу, направив его на существенно качественный путь развития. Национальная сборная, клуб и чемпионат Украины в целом сразу же стали прогрессировать.

- Какие методы, привычки или приметы из сотрудничества с Лобановским взяли на вооружение для использования в тренерской работе?

- Хороший вопрос. Очень много есть моментов справедливости в отношениях с футболистами. Если тренер что-то сказал, то должен это обязательно сделать. При этом должны быть дисциплина, порядок и качественный тренировочный процесс с интересными упражнениями. Когда пишут про дневники и конспекты Лобановского, то это не просто так. У этого человека учились такие специалисты, как Марчелло Липпи, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, много немецких тренеров. Все они об этом рассказывают. И когда задумываешься о том, что такая легендарная личность работала в нашем футболе, а ты играл под его руководством, то с гордостью осознаешь значимость этого факта. Находиться в творческом процессе Лобановского, наблюдать и анализировать - это было большим счастьем. Повторить его невозможно. И хотя многие тренеры ездят на стажировку, однако не каждый сможет работать так, как он. С тренерской копилки Валерия Васильевича есть что почерпнуть: в частности, управление тренировочным процессом, упражнения. Для меня Лобановский - человек номер один в тренерском корпусе.

КОГДА ВЫЗОВ - ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

- Ваш приход в "Черноморец" для многих стал неожиданностью. Чем руководствовались, остановив свой выбор именно на одесском клубе?

- Для меня он сам стал неожиданностью. "Черноморец" - это клуб с большой историей и традициями. В разные годы в нем работало много известных тренеров, выступало огромное количество классных футболистов. Да и болельщики, как известно, в Одессе особые. Быть главным тренером "Черноморца" большая честь.

- Обычно каждый тренер приходит в команду со своим штабом. Кто будет помогать вам в работе?

- Сейчас, когда всем донимает ситуация с Сovid-19, остается непонятным, возобновится чемпионат в Первой лиге или нет. Те люди, которых я хочу видеть в роли своих помощников, пока что не в состоянии приехать. Поэтому с этим вопросом через вышеупомянутую причину определимся в ближайшее время. Пока в роли ассистента мне будет помогать старший тренер "Черноморца-2" Андрей Ущаповский. А накануне присоединился еще один помощник - Алексей Антонов, которого одесские болельщики хорошо знают.

- Вас не смущает тот факт, что одесская команда находится на 10-м месте, потеряв шансы на возвращение в Премьер-лигу?

- Для меня любые вызовы - обычное дело. Постараемся работать и показывать содержательную игру. Вот когда возобновится чемпионат, и дальнейшая картина наших дел начнет вырисовываться.

ФУТБОЛ С ХОРОШИМ ЮМОРОМ

- Во время работы вашего предшественника, Остапа Маркевича, команду пополнило 15 футболистов. Есть ли среди них те, возможности кого вам хорошо знакомы?

- Когда я общался с руководителями клуба, то они достаточно хорошо отзывались о работе Остапа Маркевича. Сейчас в команде есть игроки хорошего уровня, однако с подавляющим большинством из них мне еще придется познакомиться в ходе тренировочного процесса.

- Селекционная работа в "Черноморце", направленная на усиление состава в ближайшее время будет продолжаться?

- В футболе, как известно, селекция продолжается круглосуточно и круглый год.

- Известно, что из-за пандемии коронавируса многие клубы Первой лиги вынуждены пойти на уменьшение заработной платы футболистов. Не думали о том, какую дополнительную мотивацию в связи с этим находить для подопечных?

- Мы видим, что коронавирус принес много бед во всем мире. Европейские клубы, включая и богатые, вынуждены были идти на понижение зарплаты. Поэтому вы правы, когда говорите о поиске позитива для игроков - как в тренировочном процессе, так и в жизни. В Одессе, как по мне, невозможно, чтобы было плохое настроение. Каждый член команды должен находиться в хорошем настроении.

- Какова судьба "Черноморца-2"?

- Мы пока точно не знаем, будет продолжаться чемпионат во Второй лиге или нет. Большинство игроков "Черноморца-2" сейчас тренируются с главной командой, и на основании этого хочется сказать комплимент клубной академии и детской футбольной школе. Надеемся, что ребята из второй команды в будущем усилят основной состав "Черноморца". Главное, что процесс ознакомления с кадровым потенциалом уже начался.

МУЗЫКА В РАЗДЕВАЛКЕ И ЖИЗНЬ У МОРЯ

- В сезоне-1996/97 вы защищали цвета "Черноморца". Что отложилось в памяти о том времени?

- (Улыбается). Как сказал мой старший брат Леонид: "Ты едешь в оригинальный город". То время, которое я провел в Одессе в роли игрока, вспоминается с удовольствием. Ощущались легкость и позитив в общении с болельщиками - то, что обычно присуще жителям южных городов. Что и говорить, хороший был период. Очень хороший. А про сам город и говорить нечего - Одесса всегда великолепна! Как сказал когда-то Виктор Прокопенко: "Жизнь дается человеку один раз - и прожить ее нужно у моря".

- Какой матч из проведенных в составе "Черноморца" запомнился больше всего?

- Хороших игр было достаточно много. За несколько месяцев до моего приезда в Одессу возглавляемый Леонидом Буряком "Черноморец" завоевал серебро. Команда была тогда сильная, в ней играли Юрий Букель, Андрей Телесненко, Дмитрий Парфенов, Юрий Селезнев, Владимир Мусолитин, Олег Суслов, Тимерлан Гусейнов, Александр Зотов, Виктор Мглинец... Помнится, в моем дебютном матче в составе "моряков" мы встречались в Киеве с ЦСКА. В том поединке я отметился забитым мячом и голевой передачей. Выложил мяч, словно на блюдечке, Зотову - и тот не промахнулся, забив победный гол на 90-й минуте. Молодой тогда еще Саша подбежал после гола и сказал: "Серый, класс! Спасибо за передачу, мы теперь хоть премиальные будем зарабатывать".

- Были ли какие-то особенности в работе Леонида Буряка?

- Леонид Иосифович - хороший, сильный тренер. Для меня стало открытием, когда заходя перед матчем в раздевалку, мы слышали музыку. Представляете? Песни были разные - иностранные, украинские, российские. Ты разминался и одновременно слушал музыку. Уже тогда мне это очень понравилось, ведь позволяло почувствовать определенную раскованность и получить позитивный настрой. Хорошая была атмосфера в команде, дружественная. Мы тогда собирались семьями, общались. А еще запомнилось, как по окончании осенней части сезона-1996/97 мы вместе с женами всей командой отправились на теплоходе в круиз под названием "Принцесса Востока". Отправившись через Черное море до Средиземного моря, посетили Грецию, Кипр, Ливан и Турцию. Прекрасно провели время, впечатления были незабываемые!

ПО СЛЕДАМ МИШКИ ЯПОНЧИКА

- Есть ли в Одессе у вас любимые места?

- Есть, конечно! Это легендарная улица Дерибасовская, памятник Дюку де Ришелье, Потемкинская лестница. А еще парк Шевченко, где расположен красавец-стадион "Черноморец". Вообще в Одессе едва ли не каждое место - это большая история. В те времена, когда я играл в одесской команде, нередко приходилось бывать на знаменитом рынке "Привоз" - приезжали туда за рыбой. Да и раки там покупали.

- Какие-то фразы из лексикона одесситов успели тогда выучить?

- Одесская речь - это сказка! Различных выражений слышал много, однако наиболее актуальным на сегодняшний день может быть "Шоб вы были нам здоровы!". Вообще Одесса - это отдельная большая культура. Недаром же ее называют "Одесса-мама" (улыбается). За последние лет 10-13 об этом замечательном городе снято немало фильмов и сериалов. Мода на фильмы про Одессу резко появилась после того, как был снят приключенческий сериал "Ликвидация". После этого каких только картин не довелось видеть на "одесскую" тему - и захватывающий сериал "Шулер", и о Мишке Япончике, и про Соньку "Золотую ручку".

- После просмотра таких сериалов по улицам Одессы, пожалуй, теперь ходите с опаской?

- И не говорите! Именно поэтому и сижу на клубной базе (смеется).

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОТЦА

- В прошлом десятилетии в течение трех сезонов подряд в "Черноморце" играл и ваш сын Кирилл, который уже два года успешно защищает цвета "Александрии". Одесский период Ковальца-младшего папе напоминали?

- Да, конечно! Про Кирилла в "Черноморце" хорошего мнения. В Одессе он оставил хорошую память, именно в этом городе сын начал играть в большой футбол. В разговоре с ним я даже в шутку его поблагодарил за подготовленный фундамент для работы отца (улыбается).

- Поздравлений по поводу трудоустройства в новом клубе получили немало?

- Приятно, что приходят сообщения от многих моих подопечных. В частности и от тех, с кем работал в украинской "молодежке". Саша Зинченко недавно прислал sms-сообщение, поздравили Ваня Ордец, Руслан Малиновский, Максим Малышев... А еще Сергей Кучеренко, Юра Панькив и многие другие.

- Какая задача поставлена перед вами в новом клубе?

- Мы продуктивно пообщались с президентом клуба Леонидом Климовым и генеральным директором Анатолием Мисюрой. Главное сейчас - построить команду, которая бы демонстрировала хороший футбол.