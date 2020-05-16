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Ковалец усилил тренерский штаб Черноморца экс-одесситом
Антонов защищал цвета команды в 2013-14 годах, а также в 2017-м
Бывший нападающий "Черноморца" Алексей Антонов пополнил тренерский штаб "моряков", сообщает официальный сайт одесситов.
Антонов стал ассистентом нового главного тренера одесской команды Сергея Ковальца.
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Напомним, что "Черноморец" до приостановки чемпионата Первой лиги находился на 10-м месте.
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Источник:Черноморец Одесса
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