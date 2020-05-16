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Ковалец усилил тренерский штаб Черноморца экс-одесситом

Первая лига
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Антонов защищал цвета команды в 2013-14 годах, а также в 2017-м

Ковалец усилил тренерский штаб Черноморца экс-одесситом
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Бывший нападающий "Черноморца" Алексей Антонов пополнил тренерский штаб "моряков", сообщает официальный сайт одесситов.

Антонов стал ассистентом нового главного тренера одесской команды Сергея Ковальца.

Напомним, что "Черноморец" до приостановки чемпионата Первой лиги находился на 10-м месте.

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В статье: Алексей Антонов Сергей Ковалец Черноморец (Одесса)
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