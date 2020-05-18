Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два вида зарплат в Первой лиге и оплата труда во Второй
Денежный инсайд
Ведущие футбольной программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников назвали уровень зарплат в Первой и Второй лигах.
Так, лидеры Первой лиги, по данным программы, платят своим футболистам по 4 000 долларов.
Это на уровне второй шестерки УПЛ. А остальные команды Первой лиги - примерно 1 000 долларов.
Во второй лиге нужно делить на 2 суммы Первой лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Новости по теме
- 15:21 Зарубежные Футболисты Эльче отказываются возобновлять тренировки из-за сокращения зарплат
- 18:36 Украинские Бохашвили: Президент Риги не очень позитивно относился к украинцам. Меня там кинули в последний момент
- 10:41 Украинские Сергей Ковалец о копилке Лобановского, одесском колорите и круглосуточной селекции
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...