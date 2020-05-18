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Два вида зарплат в Первой лиге и оплата труда во Второй

Первая лига
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Денежный инсайд

Два вида зарплат в Первой лиге и оплата труда во Второй
Новина українською

Ведущие футбольной программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников назвали уровень зарплат в Первой и Второй лигах.

Так, лидеры Первой лиги, по данным программы, платят своим футболистам по 4 000 долларов.

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Это на уровне второй шестерки УПЛ. А остальные команды Первой лиги - примерно 1 000 долларов.

Во второй лиге нужно делить на 2 суммы Первой лиги.

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В статье: Первая лига Вторая лига УПЛ ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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