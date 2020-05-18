Игрок Волыни вспомнил забавный случай с кражей бутс на сборе в Турции

Ярослав Конкольняк, атакующий игрок "Волыни", рассказал смешной случай из зимнего сбора команды в Турции.

Мы жили с Ростиславом Волошиновичем в одной комнате на третьем этаже. После тренировки поехали по номерам. Ростик пришел в номер, оставил копочки и пошел к врачу в комнату.

Приходит - копочок нет! Ругается: "Что за фигня? Ты где-то ходишь, а здесь копочки украли!".

Пошел на рецепшн, поднял на уши весь отель. Едва полиция не ехала ...Звонят через полчаса, говорят: "Нашлись ваши бутсы". Приходит человек, говорит: "Да вы их забыли на 5-м этаже!".

Одним словом, Роха "дал в штангу» и поехал не в тот этаж! ..Бывает такое, тяжелая тренировка была.