  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Игрок Волыни вспомнил забавный случай с кражей бутс на сборе в Турции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Волыни вспомнил забавный случай с кражей бутс на сборе в Турции

Первая лига
(2 голосов)

Подняли на уши весь отель

Игрок Волыни вспомнил забавный случай с кражей бутс на сборе в Турции
Новина українською

Ярослав Конкольняк, атакующий игрок "Волыни", рассказал смешной случай из зимнего сбора команды в Турции.

Мы жили с Ростиславом Волошиновичем в одной комнате на третьем этаже. После тренировки поехали по номерам. Ростик пришел в номер, оставил копочки и пошел к врачу в комнату.

Читайте такжеНаставник Волыни Тлумак: Клуб компенсировал кадровые потери отличными приобретениями

Приходит - копочок нет! Ругается: "Что за фигня? Ты где-то ходишь, а здесь копочки украли!".

Пошел на рецепшн, поднял на уши весь отель. Едва полиция не ехала ...Звонят через полчаса, говорят: "Нашлись ваши бутсы". Приходит человек, говорит: "Да вы их забыли на 5-м этаже!".

Одним словом, Роха "дал в штангу» и поехал не в тот этаж! ..Бывает такое, тяжелая тренировка была.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Ростислав Волошинович Ярослав Конкольняк тренировочный сбор тренировоч
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...