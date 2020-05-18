ПФЛ дала официальное объяснение расположению команд в турнирной таблице

Администрация ПФЛ дала разъяснение по обращению ФК "Ингулец".

Норма регламента, на которую ссылается "Ингулец", синхронизирована с регламентом УПЛ. Она, как отмечают в руководстве лиги, рассматривалась на заседаниях соответствующих комитетов УАФ, на совещании главных тренеров Первой лиги, а в также утверждалась конференцией ПФЛ, где присутствовали и представители "Ингульца".

Что касается самой нормы, то частично согласны с изложенным в указанной статье. Действительно, "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" позади "Ингульца" и "Миная", согласно количеству набранных очков в матчах между командами, а очная встреча в Петрово "Ингульца" и "Миная" завершилась 1:1.

И поскольку показатели равны, мы вынуждены обратиться к пункту "В" "большее количество забитых мячей между этими командами".

Несмотря на сводную таблицу, в матчах между этими 4 командами больше всего забитых мячей именно у "Миная" - их 10 у команды Василия Кобина.

Из-за этого "Минай" и занимает третье место по итогам осенней части соревнований в Первой лиге.