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ПФЛ дала официальное объяснение расположению команд в турнирной таблице

Первая лига
(1 голосов)

Конфликтное третье место

ПФЛ дала официальное объяснение расположению команд в турнирной таблице
Новина українською

Администрация ПФЛ дала разъяснение по обращению ФК "Ингулец".

Норма регламента, на которую ссылается "Ингулец", синхронизирована с регламентом УПЛ. Она, как отмечают в руководстве лиги, рассматривалась на заседаниях соответствующих комитетов УАФ, на совещании главных тренеров Первой лиги, а в также утверждалась конференцией ПФЛ, где присутствовали и представители "Ингульца".

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Что касается самой нормы, то частично согласны с изложенным в указанной статье. Действительно, "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" позади "Ингульца" и "Миная", согласно количеству набранных очков в матчах между командами, а очная встреча в Петрово "Ингульца" и "Миная" завершилась 1:1.

И поскольку показатели равны, мы вынуждены обратиться к пункту "В" "большее количество забитых мячей между этими командами".
Несмотря на сводную таблицу, в матчах между этими 4 командами больше всего забитых мячей именно у "Миная" - их 10 у команды Василия Кобина.

Из-за этого "Минай" и занимает третье место по итогам осенней части соревнований в Первой лиге.

ПФЛ дала официальное объяснение расположению команд в турнирной таблице - изображение 1

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В статье: Василий Кобин Первая лига ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Минай турнирная таблица
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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
18.05.2020 в 15:53
Считать умеют все))
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Zhenya82ts (Калуш)
18.05.2020 в 15:18
Все вірно. Інгулець невірно трактує пункт "В"
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