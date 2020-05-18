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Президент ПФЛ: Во Второй лиге большинство команд не хотят доигрывать сезон. В Первой - 50:50
В ПФЛ все очень сложно
Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о сложившейся на данный момент ситуации с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах.
– Во Второй лиге ситуация посложнее. Там видно, что уже большинство клубов говорят, что не могут продолжать соревнования в таких условиях. В Первой лиге примерно ситуация 50:50.
Все будет решаться в четверг, 21 мая. Это будет не видеоконференция, а живая. Будет живой совет лиг. Соберемся на свежем воздухе – на стадионе "Оболонь". Надеюсь, после обсуждения поставим точку.
- Какими будут итоги сезона? Как перейдут команды?
– Это мы все обсудим. Варианты есть. Но важен нюанс: если решаем, что чемпионат доигран быть не может – значит, выходим за рамки регламента. Мы сами принять такое решение не можем. Проголосуем некую позицию клубов и обратимся в исполком УАФ, который уже будет принимать окончательное решение.
- Даже если две команды Первой лиги против возобновления сезона – это финиш?
– Без двух команд можно было бы еще сыграть. Понятно, что ситуация непростая. Под угрозой и чемпионат Первой лиги тоже. Естественно, мы в диалоге с УПЛ. Там ситуация с матчами попроще. Если они доиграют свой сезон, у них определится последнее место, кто должен вылетать.
А мы будем искать варианты. Либо доигрывать, либо сформируем позицию клубов и обратимся в исполком.