Цвиренко: Хочется доиграть чемпионат и доказать всем, что Металлист 1925 достоин играть в Премьер-Лиге

Защитник "Металлиста 1925" Максим Цвиренко рассказал о том, как проходят первые тренировки команды после выхода из карантина, а также обрисовал цели и задачи на сезон.

- Максим, как самочувствие и настроение после очередной тренировки на этом сборе?

- Настроение замечательное, доволен что мы наконец собрались. Все на позитиве, очень рады, что увидели друг друга и вышли на футбольное поле. Появилась атмосфера коллектива, по которой мы грустили. Все с удовольствием тренируются и выполняют указания тренерского штаба. Будем готовиться и набирать физические кондиции.

- Уже два дня работают парикмахерские, но у многих из вас "пышные прически"... Решил сменить имидж или все же сделаешь прическу?

- Я хочу сходить в парикмахерскую, последний раз там был накануне карантина, а после его объявления все закрыли, соответственно, не было такой возможности. Сейчас заведения уже работают, поэтому нужно будет парикмахерскую посетить (улыбается). Но я не один такой, некоторые ребята также "заросли". Насколько я знаю, Дмитрий Поспелов не собирается стричься, ему нравится новый имидж и он стремится отпускать волосы.

- Ты сказал, что соскучился по футболу. Каким видишь дальнейшее развитие событий, наверное, хочется доиграть чемпионат?!

- Да, конечно. Очень хочется доиграть, ходят различные слухи, как это будет, но мне главное, чтобы были футбольные матчи. Доиграть чемпионат и доказать всем, что мы по своим футбольным качествам и сам клуб достойны играть в Премьер-Лиге. Хочется играть, соскучились за матчами и болельщиками. Надеюсь, когда начнутся матчи, каким-то образом позволят посещать поединки и зрителям. Уверен, что решение будет положительным для футбола и для нас. Все будет хорошо.

- Ты вспомнил болельщиков, насколько вся эта атмосфера снится?

(Смеется) - Признаюсь, мне еще не снилась. Но, конечно, вспоминал, как выходишь на поле, наши ультрас и болельщики нас поддерживают, все это гул стадиона, атмосфера вокруг футбольного поля... Очень соскучились по этому, думаю, болельщики также соскучились за нами и футболом в целом.

- Ты в этом сезоне стал игроком основы. Какой для тебя была первая половина?

- Наверное, на данный момент, лучшей в карьере. До этого многие не играл, хотя я с самого начала в клубе, было не слишком много игрового времени, в основном играл за "Металлист Юниор". Я очень благодарен тренерскому штабу, что мне доверили место на поле. Я с первого матча сезона в старте, сыграл во всех матчах, кроме тех, что пропускал из-за дисквалификации. Наслаждаюсь этим моментом, продолжаю работать над собой и развиваться, надеюсь, что у меня все еще впереди.

- Во время карантина пресс-служба вспоминала первый матч в истории против "Ингульца-3", в котором ты играл в основе. Что ты помнишь о той игре?

- Помню, ехали довольно долго, играли на искусственном поле, хотя должны были играть на натуральном. Самое главное, что одержали победу и в хорошем настроении поехали домой. С исторической точки зрения важно, что одержали победу в первой игре. Из того состава еще несколько игроков остались, то же Денис Дьяков играл тогда в воротах был, Сергей Давыдов был в составе и еще несколько игроков были на замене. Мы развиваемся, с каждым годом совершенствуемся, как игроки, и все эти годы мы с клубом.

- На днях мы планируем снять челлендж, посвященный памяти Валерия Лобановского, то есть выполнить удар "сухой лист". Не хочешь поучаствовать?

(Смеется) - Как защитник, не обещаю, что буду слишком удачным в этом, но охотно попробую. Насколько я понимаю, это нужно от углового флажка закрутить мяч в ворота? Да, конечно попробую.