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Рух в случае выхода в УПЛ переселится из стадиона СКИФ

Первая лига
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Будет рядом со сборной Украины

Рух в случае выхода в УПЛ переселится из стадиона СКИФ
Новина українською

В случае выхода в Украинскую Премьер-Лигу основным стадионом "Руха" для проведения домашних игр будет "Арена Львов".

До карантина "желто-черные" проводили свои матчи Первой лиги на стадионе СКИФ (реконструированный к Евро-2012 как тренировочная арена), а еще раньше - в Винниках, откуда происходит клуб.

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"Уютный СКИФ не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола", - объясняет причину переселения "Спортивка".

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В статье: Арена Львов Первая лига УПЛ Рух (Львов) стадион СКИФ Львов
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