Рух в случае выхода в УПЛ переселится из стадиона СКИФ

В случае выхода в Украинскую Премьер-Лигу основным стадионом "Руха" для проведения домашних игр будет "Арена Львов".

До карантина "желто-черные" проводили свои матчи Первой лиги на стадионе СКИФ (реконструированный к Евро-2012 как тренировочная арена), а еще раньше - в Винниках, откуда происходит клуб.

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