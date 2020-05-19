Первая лига
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Рух в случае выхода в УПЛ переселится из стадиона СКИФ
Будет рядом со сборной Украины
В случае выхода в Украинскую Премьер-Лигу основным стадионом "Руха" для проведения домашних игр будет "Арена Львов".
До карантина "желто-черные" проводили свои матчи Первой лиги на стадионе СКИФ (реконструированный к Евро-2012 как тренировочная арена), а еще раньше - в Винниках, откуда происходит клуб.
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"Уютный СКИФ не удастся быстро подтянуть к аттестационным требованиям элитной лиги украинского футбола", - объясняет причину переселения "Спортивка".
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Источник:Твіттер газети Спортивка
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