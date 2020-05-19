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Президент Прикарпатья: Коронавирус не идет на спад. Нет смысла рисковать людьми

Первая лига
(2 голосов)

Прикарпатье выступает против доигровки сезона

Президент Прикарпатья: Коронавирус не идет на спад. Нет смысла рисковать людьми
Новина українською

Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий поделился мнением о перспективах доигрывания Первой лиги.

"Не видим смысла возобновлять чемпионат. Для кого мы будем играть? Для пустых трибун. Если УПЛ еще где-то транслирует телевидение, то у нас только один матч в туре показывает "Xsport". Нет смысла рисковать людьми.

Мы можем начать, а через тур-второй закончить. Сейчас любую область могут закрыть в любой момент. Мы же видим, что не идет на спад коронавирус. И это еще без массового тестирования.

Надо заканчивать в том виде, который сейчас в таблице. С сохранением обмена между лигами в этой таблице. Чтобы все было честно и прозрачно. Я понимаю, что у некоторых команд амбиции превосходят. Но кто же им не давал играть?

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В таблице заслуженные результаты – никто не скажет, что что-то сфальсифицировано, кто-то кому-то мешал. Есть команды, которые хорошо себя чувствуют в финансовом плане. Но есть и команды, по которым вообще неизвестно, будут ли они существовать", – сказал Ольшанецкий.

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В статье: Василий Ольшанецкий МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
19.05.2020 в 17:56
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