Президент Прикарпатья: Коронавирус не идет на спад. Нет смысла рисковать людьми

Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий поделился мнением о перспективах доигрывания Первой лиги.

"Не видим смысла возобновлять чемпионат. Для кого мы будем играть? Для пустых трибун. Если УПЛ еще где-то транслирует телевидение, то у нас только один матч в туре показывает "Xsport". Нет смысла рисковать людьми.

Мы можем начать, а через тур-второй закончить. Сейчас любую область могут закрыть в любой момент. Мы же видим, что не идет на спад коронавирус. И это еще без массового тестирования.

Надо заканчивать в том виде, который сейчас в таблице. С сохранением обмена между лигами в этой таблице. Чтобы все было честно и прозрачно. Я понимаю, что у некоторых команд амбиции превосходят. Но кто же им не давал играть?

В таблице заслуженные результаты – никто не скажет, что что-то сфальсифицировано, кто-то кому-то мешал. Есть команды, которые хорошо себя чувствуют в финансовом плане. Но есть и команды, по которым вообще неизвестно, будут ли они существовать", – сказал Ольшанецкий.