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Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"
В Петрово ждут официального ответа от ПФЛ с пояснениями по регламенту
"Ингулец" из Петрово не удовлетворился объяснениями ПФЛ относительно своего нынешнего места в турнирной таблице.
Как известно, сразу 4 команды делят в турнирной таблице третье место, которое дает право входа в УПЛ. На данный момент "Ингулец" не проходит в УПЛ, если конечно сезон в Первой лиге будет завершен без доигрывания.
Вчера клуб из Петрово обратился в ПФЛ относительно пунктов регламента по распределению мест при равенстве очков и получил ответ от Лиги.
Правда, при этом клуб не удовлетворило пояснение ПФЛ, которое было размещено в соцсетях, в связи с чем "Ингулец" сделал новое заявление.
"На днях сразу на ряде спортивных интернет-ресурсов появилась информация о якобы ответе ПФЛ о порядке определения мест в турнирной таблице среди команд, которые в ходе соревнований набрали одинаковое количество очков. В частности, о праве претендовать на третье место, которое дает возможность одной из таких команд претендовать на повышение в классе.
Однако почему-то, за исключением сообщения в социальных сетях, на официальном сайте ПФЛ такое разъяснение отсутствует. Не получал официального ответа от ПФЛ и футбольный клуб "Ингулец", который, в данном случае, возможно, больше других команд заинтересован в том, чтобы определение призеров первенства стало следствием честной спортивной борьбы, а не путем закулисных манипуляций с положениями регламента.
Не означает ли это, что официальной позиции по этому поводу, которая должна четко выражать юридическое обоснование, еще не сформировано, а указанные выше информационные "вбросы" – это лишь попытка манипулирования общественным мнением и изучения реакции разных сторон на один из возможных вариантов произвольной трактовки регламента?
Надеемся уже скоро получить официальный ответ на этот вопрос, которая позволила нам формировать дальнейший алгоритм наших действий", - говорится в заявлении клуба.