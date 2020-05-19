  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"

Первая лига
(1 голосов)

В Петрово ждут официального ответа от ПФЛ с пояснениями по регламенту

Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"
Новина українською

"Ингулец" из Петрово не удовлетворился объяснениями ПФЛ относительно своего нынешнего места в турнирной таблице.

Как известно, сразу 4 команды делят в турнирной таблице третье место, которое дает право входа в УПЛ. На данный момент "Ингулец" не проходит в УПЛ, если конечно сезон в Первой лиге будет завершен без доигрывания.

Вчера клуб из Петрово обратился в ПФЛ относительно пунктов регламента по распределению мест при равенстве очков и получил ответ от Лиги.

Правда, при этом клуб не удовлетворило пояснение ПФЛ, которое было размещено в соцсетях, в связи с чем "Ингулец" сделал новое заявление.

"На днях сразу на ряде спортивных интернет-ресурсов появилась информация о якобы ответе ПФЛ о порядке определения мест в турнирной таблице среди команд, которые в ходе соревнований набрали одинаковое количество очков. В частности, о праве претендовать на третье место, которое дает возможность одной из таких команд претендовать на повышение в классе.

Однако почему-то, за исключением сообщения в социальных сетях, на официальном сайте ПФЛ такое разъяснение отсутствует. Не получал официального ответа от ПФЛ и футбольный клуб "Ингулец", который, в данном случае, возможно, больше других команд заинтересован в том, чтобы определение призеров первенства стало следствием честной спортивной борьбы, а не путем закулисных манипуляций с положениями регламента.

Не означает ли это, что официальной позиции по этому поводу, которая должна четко выражать юридическое обоснование, еще не сформировано, а указанные выше информационные "вбросы" – это лишь попытка манипулирования общественным мнением и изучения реакции разных сторон на один из возможных вариантов произвольной трактовки регламента?

Надеемся уже скоро получить официальный ответ на этот вопрос, которая позволила нам формировать дальнейший алгоритм наших действий", - говорится в заявлении клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ингулец

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bruska (Волочиск)
19.05.2020 в 19:54
А по суті, дійсно, наварили ПФЛ, нє щоб по нормальному, різниця забитих-пропущених і все, всім все понятно, а то в грудні різні спортивні сайти свою таблицю поробили, тай на сайтах клубів вона відрізнялася, що говорить що там мало що понятно.
Ответить
+1
0
avatar
Bruska (Волочиск)
19.05.2020 в 19:52
Батя ж хотів все по чесному, догравати, судитися...а зараз за 3 бореться, чому про це не говорили в Грудні а тільки зараз?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...