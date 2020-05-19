Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"

"Ингулец" из Петрово не удовлетворился объяснениями ПФЛ относительно своего нынешнего места в турнирной таблице.

Как известно, сразу 4 команды делят в турнирной таблице третье место, которое дает право входа в УПЛ. На данный момент "Ингулец" не проходит в УПЛ, если конечно сезон в Первой лиге будет завершен без доигрывания.

Вчера клуб из Петрово обратился в ПФЛ относительно пунктов регламента по распределению мест при равенстве очков и получил ответ от Лиги.

Правда, при этом клуб не удовлетворило пояснение ПФЛ, которое было размещено в соцсетях, в связи с чем "Ингулец" сделал новое заявление.