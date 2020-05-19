Тренер Авангарда: Нужно принимать решение, что никто не вылетает из Первой лиги и никто не выходит в УПЛ

Главный тренер "Авангарда" Александр Косевич высказался против доигровки сезона в Первой лиге, при этом подчеркнув, что никто не должен выходить в УПЛ и вылетать во Вторую лигу.

"Если министерство здравоохранения скажет, что все нормально, – мы участвуем, будем играть. Это если будут условия, и все участники будут придерживаться всего, что положено. Но судя по тому, что сегодня команды тренируются без тестов, я не хотел бы, чтобы моя команда рисковала.

Касательно шестерок, то либо играют все, либо не играет никто. Победителя надо определять только при участии всех команд чемпионата. Ни о какой шестерке речи быть не может. В целом же, в этом году надо принимать такое решение, что никто не вылетает и никто не выходит в УПЛ. И начинать уже новый чемпионат здоровыми и со зрителями", – сказал Косевич.