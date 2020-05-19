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Тренер Авангарда: Нужно принимать решение, что никто не вылетает из Первой лиги и никто не выходит в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

В Авангарде не горят желанием доигрывать сезон

Тренер Авангарда: Нужно принимать решение, что никто не вылетает из Первой лиги и никто не выходит в УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Авангарда" Александр Косевич высказался против доигровки сезона в Первой лиге, при этом подчеркнув, что никто не должен выходить в УПЛ и вылетать во Вторую лигу.

"Если министерство здравоохранения скажет, что все нормально, – мы участвуем, будем играть. Это если будут условия, и все участники будут придерживаться всего, что положено. Но судя по тому, что сегодня команды тренируются без тестов, я не хотел бы, чтобы моя команда рисковала.

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Касательно шестерок, то либо играют все, либо не играет никто. Победителя надо определять только при участии всех команд чемпионата. Ни о какой шестерке речи быть не может. В целом же, в этом году надо принимать такое решение, что никто не вылетает и никто не выходит в УПЛ. И начинать уже новый чемпионат здоровыми и со зрителями", – сказал Косевич.

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В статье: Авангард (Краматорск) Александр Косевич
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Комментарии (2)
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Bruska (Волочиск)
19.05.2020 в 19:35
тобто команди просто так катали тисячі километрів, тратили купу коштів? Чемпіонат потрібно дограти, хто не хоче хай не грає, 0-3 тай на тім крапка.
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Виктор 2209 (Мехико)
19.05.2020 в 19:33
Прям как Шахтер хочет)
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