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Гендиректор Черкащины: Нас устроит или продолжение чемпионата, или остановка без вылета команд во Вторую лигу

Первая лига
(2 голосов)

Черкащане хотят сохранить шанс на спасение

Гендиректор Черкащины: Нас устроит или продолжение чемпионата, или остановка без вылета команд во Вторую лигу
Новина українською

Генеральный директор "Черкащины" Юрий Колесник рассказал о том, каким он видит завершение сезона в Первой лиге.

"Нас устроит или продолжение чемпионата, или остановка на данном этапе без вылета команд во Вторую лигу. У нас же есть шансы остаться в первой лиге. Хотя футбол без зрителей – это не футбол.

Готовы рассматривать любые варианты, но с учетом интересов нашего клуба. Мы имеем возможность улучшить наше турнирное положение и остаться в Первой лиге.

Но хотелось бы услышать позицию ПФЛ, какие у них предложения. Должно быть 5-6 вариантов. Мы хотим разработать и предоставить клубам проекты решений по данному вопросу с учетом интересов всех участников соревнований", – сказал Колесник.

Напомним, что "Черкащина" ушла на карантин на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Черкащина (Черкассы) Юрий Колесник
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Источник:
Трибуна

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