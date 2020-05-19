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Гендиректор Черкащины: Нас устроит или продолжение чемпионата, или остановка без вылета команд во Вторую лигу
Черкащане хотят сохранить шанс на спасение
Генеральный директор "Черкащины" Юрий Колесник рассказал о том, каким он видит завершение сезона в Первой лиге.
"Нас устроит или продолжение чемпионата, или остановка на данном этапе без вылета команд во Вторую лигу. У нас же есть шансы остаться в первой лиге. Хотя футбол без зрителей – это не футбол.
Готовы рассматривать любые варианты, но с учетом интересов нашего клуба. Мы имеем возможность улучшить наше турнирное положение и остаться в Первой лиге.
Но хотелось бы услышать позицию ПФЛ, какие у них предложения. Должно быть 5-6 вариантов. Мы хотим разработать и предоставить клубам проекты решений по данному вопросу с учетом интересов всех участников соревнований", – сказал Колесник.
Напомним, что "Черкащина" ушла на карантин на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги.
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