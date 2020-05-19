Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор запорожского Металлурга: Мы за доигровку чемпионата. Желательно, в полноценном варианте
В Запорожье выступают за доигровку сезона
Директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко высказался относительно доигровки сезона в Первой лиге.
"Будем доигрывать чемпионат, мы за его возобновление. В полноценном варианте желательно. Готовы доигрывать. Сдали тесты, возобновили тренировки.
Мы против, чтобы сезон заканчивался в нынешнем варианте турнирной таблицы. Хотим доиграть", – сказал Лупашко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Новости по теме
- 19:53 Украинские Жилмар: У Сидорчука финты, техника была – как у бразильца. И он стал еще лучше
- 19:27 Украинские Тренер Авангарда: Нужно принимать решение, что никто не вылетает из Первой лиги и никто не выходит в УПЛ
- 19:10 Украинские Ингулец идет в атаку. Клуб считает ответ ПФЛ в Facebook "информационным вбросом"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...