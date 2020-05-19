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Директор запорожского Металлурга: Мы за доигровку чемпионата. Желательно, в полноценном варианте

Первая лига
(3 голосов)

В Запорожье выступают за доигровку сезона

Директор запорожского Металлурга: Мы за доигровку чемпионата. Желательно, в полноценном варианте
Новина українською

Директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко высказался относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"Будем доигрывать чемпионат, мы за его возобновление. В полноценном варианте желательно. Готовы доигрывать. Сдали тесты, возобновили тренировки.

Мы против, чтобы сезон заканчивался в нынешнем варианте турнирной таблицы. Хотим доиграть", – сказал Лупашко.

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В статье: ГФК Металлург (Запорожье) Максим Лупашко
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Источник:
Трибуна

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