Рух для академии строит футбольное поле на 15-метровом обрыве

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что изюминкой футбольной академии клуба, которую сооружают между Львовом и Винниками, будет "поле №1". Оно будет нависать над обрывом.

Объект построен под горой, и чтобы выровнять поле, пришлось поднимать его нижнюю часть на высоту 15 метров. Поэтому поле сегодня - на уровне 5-этажного отеля, расположенного напротив.

Это будет поле с гибридным покрытием, как на "Арене Львов" - без земли, без торфа, лишь трава и песок ...Поле является нашем украшением, из него видно всю академию.

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Я думаю, что это самое высокое в мире поле, оторванное от земли, - сказал Козловский. - Я мечтаю, что когда сюда на сбор приедет какая-то топ-команда, а она обязательно сюда приедет, не только украинская, но и зарубежная, то даже те, кто видел все, будут очень удивлены именно этим полем.

Козловский признал, что сооружать поле №1 было очень сложно - пришлось возить тысячи тонн грунта, а после строительных работ однажды бетон дал трещину.