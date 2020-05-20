Металлист 1925: Как можно объявить победителя и призеров, если сыграно чуть более 63% матчей?

Харьковский "Металлист 1925" выступил с официальным заявлением относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"В последнее время в некоторых всеукраинских СМИ стала появляться информация с комментариями руководителей некоторых клубов о нецелесообразности доигрывания чемпионата, в частности, в Первой лиге.

Но как можно объявить победителя и призеров соревнований, если в турнире сыграно чуть более 63% матчей. Тем более, учитывая турнирную ситуацию, которая сейчас есть во втором по силе дивизионе отечественного футбола.

Если клубы подавали заявки на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ, если клубы подписывали декларации и согласия, а также гарантировали свое участие в течение всего сезона, как можно ставить вопрос в плоскости хотим или не хотим. Мы обязаны решить судьбу соревнований на поле.

Руководство и учредители "Металлиста-1925" всегда подчеркивали необходимость четко выполнять регламентные нормы и проводить соревнования по документам, которые были утверждены руководящими органами украинского футбола. Мы против любых попыток манипулировать регламентом.

13 мая 2020 "Металлист-1925" отправил официальное письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором четко отметил свою позицию по вопросу доигрывания чемпионата Первой лиги. В нем, в частности, говорится о том, что чемпионат должен быть доигран в соответствии с регламентом соревнований.

Генеральный директор "Металлиста-1925" Владимир Линке отметил, что клуб готов к диалогу с другими участниками соревнований", – сказано в заявлении харьковского клуба.