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Металлист 1925: Как можно объявить победителя и призеров, если сыграно чуть более 63% матчей?

Первая лига
(1 голосов)

В Харькове выступают за доигровку сезона

Металлист 1925: Как можно объявить победителя и призеров, если сыграно чуть более 63% матчей?
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" выступил с официальным заявлением относительно доигровки сезона в Первой лиге.

"В последнее время в некоторых всеукраинских СМИ стала появляться информация с комментариями руководителей некоторых клубов о нецелесообразности доигрывания чемпионата, в частности, в Первой лиге.

Но как можно объявить победителя и призеров соревнований, если в турнире сыграно чуть более 63% матчей. Тем более, учитывая турнирную ситуацию, которая сейчас есть во втором по силе дивизионе отечественного футбола.

Если клубы подавали заявки на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ, если клубы подписывали декларации и согласия, а также гарантировали свое участие в течение всего сезона, как можно ставить вопрос в плоскости хотим или не хотим. Мы обязаны решить судьбу соревнований на поле.

Руководство и учредители "Металлиста-1925" всегда подчеркивали необходимость четко выполнять регламентные нормы и проводить соревнования по документам, которые были утверждены руководящими органами украинского футбола. Мы против любых попыток манипулировать регламентом.

13 мая 2020 "Металлист-1925" отправил официальное письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором четко отметил свою позицию по вопросу доигрывания чемпионата Первой лиги. В нем, в частности, говорится о том, что чемпионат должен быть доигран в соответствии с регламентом соревнований.

Генеральный директор "Металлиста-1925" Владимир Линке отметил, что клуб готов к диалогу с другими участниками соревнований", – сказано в заявлении харьковского клуба.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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cavo57
20.05.2020 в 20:15
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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satellite (Харьков)
20.05.2020 в 20:12
В Первой Лиги ситуация очень сложная!!! Седьмая команда всего лишь на несколько очков отстаёт от лидеров. Только на футбольном поле надо решать кто будет в первой тройке!!!!
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kvna (кременчуг)
20.05.2020 в 19:59
чемпионат должен быть доигран полностью или аннулирован , расставлять по местам после 19 туров из 30 -это бред .
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