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Директор Арены Львов подтвердил договоренность с Рухом по домашним матчам в случае выхода в УПЛ

Первая лига
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Рух стремится в элиту и уже нашел себе стадион

Директор Арены Львов подтвердил договоренность с Рухом по домашним матчам в случае выхода в УПЛ
Новина українською

Директор "Арены Львов" Юрий Майборода подтвердил, что "Рух" имеет со стадионом соглашение по проведению домашних матчей, в случае выхода в УПЛ.

До карантина "желто-черные" проводили свои матчи Первой лиги на стадионе СКИФ (реконструированный к Евро-2012 как тренировочная арена), а еще раньше - в Винниках, откуда происходит клуб.

Отметим, что на данный момент "Рух" лидирует в Первой лиге и является прямым претендентом на повышение в классе.

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В статье: Арена Львов Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна

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