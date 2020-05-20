Первая лига
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Директор Арены Львов подтвердил договоренность с Рухом по домашним матчам в случае выхода в УПЛ
Рух стремится в элиту и уже нашел себе стадион
Директор "Арены Львов" Юрий Майборода подтвердил, что "Рух" имеет со стадионом соглашение по проведению домашних матчей, в случае выхода в УПЛ.
До карантина "желто-черные" проводили свои матчи Первой лиги на стадионе СКИФ (реконструированный к Евро-2012 как тренировочная арена), а еще раньше - в Винниках, откуда происходит клуб.
Отметим, что на данный момент "Рух" лидирует в Первой лиге и является прямым претендентом на повышение в классе.
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Источник:Трибуна
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