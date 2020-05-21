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Кополовец рассказал, почему Минай проголосовал против доигровки сезона в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Что будет в Первой лиге пока что непонятно

Кополовец рассказал, почему Минай проголосовал против доигровки сезона в Первой лиге
Новина українською

Сегодня клубы Первой лиги приняли решение не продолжать нынешний сезон в классическом формате. Одним из клубов, который проголосовал против продления сезона в традиционном формате, был "Минай".

Спортивный директор клуба Михаил Кополовец объяснил, почему клуб не хотел продолжать сезон в классическом формате.

"Я изначально говорил, что продолжить чемпионат будет сложно. И финансово, и технически. Поэтому ходить и грызться... Кому-то одно не нравится, кому-то – другое. Мы изначально четко сказали.

Вот представьте – чемпионат начался, мы сыграли три матча и у кого-то заболел футболист. Идет опять остановка, а места уже изменились. Так что, какие-то другие футболисты должны выходить? Это надо четко понимать – пусть дадут гарантии, что мы этот чемпионат доиграем.

Если нам покажут дорожную карту, объяснят все эти медицинские моменты, то мы готовы его доиграть в том формате, в котором он начинался. Мы можем здесь поговорить, но все равно решение принимает УАФ. Встретились, поговорили, но многое не решили. Поэтому, на мой взгляд, чемпионат восстановить будет очень трудно", - сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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