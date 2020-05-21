Спортдиректор Оболони-Бровар: Кополовец, ты же футболист. Как ты можешь говорить, чтобы остановить футбол?

Спортивный директор "Оболони-Бровара" Александр Ризниченко сообщил, что киевский клуб голосовал за продолжение Первой лиги в классическом формате.

"Как можно быть довольным решением Совета лиг, если функционеры проголосовали, чтобы не было футбола. Вот я сейчас доложу президенту – которое может быть у руководителя решения? У нас такого быть не может, но не исключаю, что в других клубах завтра могут сменить тренера и футболистов, выгнать на улицу.

Тем более я знаю, что в нескольких командах по три месяца не платят зарплату. Они живут за свой счет. Как так можно голосовать? После этого решения на дверях ПФЛ надо повесить замок и забыть об этой организации.

Руководство ПФЛ должно было приехать со списком вариантов, предложить их, проголосовать по каждому из них и выйти отсюда с решением – футбол продолжается. В каком варианте, не имеет значения. Но футбол должен продолжаться.

Не знаю, какое еще обсуждение вариантов будет дальше. Мне просто не приятно, что функционеры клубов и руководство ПФЛ приехали сюда не подготовленными. Они приехали послушать другие клубы. Имея юридический отдел, все структуры, ПФЛ должна была представить различные варианты: две команды отказались – играют десять, четыре отказались – играют двенадцать, осталось только три команды – пусть три команды доигрывают.

Но такого не должно быть, когда представители клубов голосуют за то, чтобы не продолжить чемпионат. Это смешно. Премьер-лига же продолжает чемпионат. Молдова шестерками играет чемпионат, Румыния продолжает. В Украине отказываются. Что о нас подумают команды УПЛ? Зачем им эти клубы, которые сейчас собираются заходить. Я бы на их месте не пустил бы ни одну из них.

Если вы считаете себя достойными играть в УПЛ, давайте сыграем между собой один круг – шесть команд, которые прошли аттестацию. И обнаружим победителя. Но сейчас мне даже неприятно с представителями этих клубов общаться. Собрались будто на базаре и приняли какое-то решение за углом, а сюда пришли и проголосовали. Такого не должно быть в футболе.

Мы за любое продолжение чемпионата. Понимаем, что полного чемпионата не будет. Мы будем голосовать за плей-офф этой шестерки. Но в целом за продолжение футболу. Мы ради футбола в этом сезоне выставили во вторую лигу вторую команду. Мы несем огромные затраты. То нам этих футболистов выгнать на улицы?!

Что сделало руководство ПФЛ? Ничего абсолтюно! И позиция федерации беспозвоночная. Как так – во всей Европе и мире пытаются продолжить чемпионат, а мы делаем все, чтобы его уничтожить. Поэтому я очень разочарован тем, что произошло сегодня.

После того, что произошло и как повели себя такие клубы как "Волынь", "Рух", "Минай"... Ну Кополовец, ты же футболист. Как ты можешь говорить, чтобы остановить футбол? А с "Динамо" на Кубок они будут играть? Мы же понимаем, для чего все это делается.

Коронавирус продолжится, придет вторая волна. Эти клубы выйдут в УПЛ и тоже скажут, что не будут играть? Нет логики. Вылезла вся хитрость, вся грязь. Мы понимаем, почему "Прикарпатье" не хочет играть – там сложная ситуация. Это правильное решение. Понимаем ситуацию с финансами в клубах, понимаем ситуацию с заболеваниями в регионах. Но шестеркой в ​​одном месте можно доиграть. Тем более такое расстояние в очках в таблице – один-два балла.

Вот я сегодня перед Советом общался с клубами. Некоторые были готовы поддержать плей-офф. Но президент не поставил это на голосование. Правильно сделает исполком УАФ, если оставит Первую лигу без подъема в УПЛ. Вы думаете Премьер-лига не продавит это решение? Продавит. Оставить 12 клубов в лиге, потому что эти не хотят доигрывать. Пусть остаются, никто никуда не переходит. Представьте, какой вред имиджу сегодня нанесли ПФЛ и всему футболу. Футбольные люди не могут голосовать за то, чтобы не было футбола", – сказал Ризниченко.