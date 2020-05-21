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Игрок Миная вылечился от коронавируса

Первая лига
(1 голосов)

Футболист победил болезнь

Игрок Миная вылечился от коронавируса
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщил, что футболист клуба, который был заражен коронавирусом, выздоровел.

Клуб имя игрока не называл, но СМИ сообщали о том, что это хавбек закарпатцев Игорь Вагин.

Напомним, что на данный момент пока что неизвестно, в каком формате будет доигран (если будет) сезон в Первой лиге. Совет лиг ПФЛ принял решение не доигрывать регулярный сезон, однако вариантов доигровки и ротации клубов между лигами предложить пока что не смог.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай Игорь Вагин
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Источник:
football.ua

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