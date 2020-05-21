Игрок Миная вылечился от коронавируса

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщил, что футболист клуба, который был заражен коронавирусом, выздоровел.

Клуб имя игрока не называл, но СМИ сообщали о том, что это хавбек закарпатцев Игорь Вагин.

Напомним, что на данный момент пока что неизвестно, в каком формате будет доигран (если будет) сезон в Первой лиге. Совет лиг ПФЛ принял решение не доигрывать регулярный сезон, однако вариантов доигровки и ротации клубов между лигами предложить пока что не смог.