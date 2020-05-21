Первая лига
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Игрок Миная вылечился от коронавируса
Футболист победил болезнь
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сообщил, что футболист клуба, который был заражен коронавирусом, выздоровел.
Клуб имя игрока не называл, но СМИ сообщали о том, что это хавбек закарпатцев Игорь Вагин.
Напомним, что на данный момент пока что неизвестно, в каком формате будет доигран (если будет) сезон в Первой лиге. Совет лиг ПФЛ принял решение не доигрывать регулярный сезон, однако вариантов доигровки и ротации клубов между лигами предложить пока что не смог.
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Источник:football.ua
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