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Макаров: Клубы должны прислать в ПФЛ свою позицию по вопросу обмена между лигами

Первая лига
(2 голосов)

Вопросов об обмене между лигами очень много

Макаров: Клубы должны прислать в ПФЛ свою позицию по вопросу обмена между лигами
Новина українською

Сегодня совет клубов ПФЛ принял решение не доигрывать регулярный сезон в Первой лиге. При этом президент ПФЛ Сергей Макаров в комментарии ТК "Футбол" рассказал, что клубы должны будут сформировать позицию по поводу обмена между лигами.

"Мне нужно выйти на исполком не со своим личным мнением, а с позицией клубов. Решение, может, и не носит такого официального характера, как совет лиг, но эта позиция должна быть озвучена.

Поэтому мы попросили клубы возвратиться домой, пережить это все, переосмыслить, понять и прислать нам свою письменную позицию по поводу этих двух вопросов: обмен между Первой лигой и УПЛ, обмен между Второй и Первой лигой", – сказал Макаров.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
ТК Футбол

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