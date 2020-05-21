Макаров: Клубы должны прислать в ПФЛ свою позицию по вопросу обмена между лигами

Сегодня совет клубов ПФЛ принял решение не доигрывать регулярный сезон в Первой лиге. При этом президент ПФЛ Сергей Макаров в комментарии ТК "Футбол" рассказал, что клубы должны будут сформировать позицию по поводу обмена между лигами.

"Мне нужно выйти на исполком не со своим личным мнением, а с позицией клубов. Решение, может, и не носит такого официального характера, как совет лиг, но эта позиция должна быть озвучена.

Поэтому мы попросили клубы возвратиться домой, пережить это все, переосмыслить, понять и прислать нам свою письменную позицию по поводу этих двух вопросов: обмен между Первой лигой и УПЛ, обмен между Второй и Первой лигой", – сказал Макаров.