  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Украинский хавбек Миная: Вызов в сборную Азербайджана? Даже не знаю
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский хавбек Миная: Вызов в сборную Азербайджана? Даже не знаю

Первая лига
(3 голосов)

У Анатолия Нуриева азербайджанские корни

Украинский хавбек Миная: Вызов в сборную Азербайджана? Даже не знаю
Новина українською

Полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев, который родился на Закарпатье, но у которого азербайджанские корни, поделился мнением о возможном вызове в сборную Азербайджана.

– В настоящее время, ни с кем из Азербайджана связей не держу. Хотя корни у меня оттуда. Мой прадед родился в Баку, азербайджанец. Еще в советские времена они перебрались в Украину, и уже дальше мы рождались и жили здесь. Поэтому и ни с кем нет связей. Отец говорил, что у нас есть там родственники, но я с ними не общался.

- Как ответишь, если пригласят в главную команду?

– Меня приглашали в сборную Азербайджана U-21. Но уже в тот момент я не особо подходил по возрасту. Национальная команда? Даже не знаю. Наверное, обговорим все с семьей. Но сейчас мне сказать нечего по этому поводу.

- Реально ли будет получить вызов, играя в Первой лиге?

– Скажем так, Попович показывает здесь отличную игру, но, как я понимаю, его не приглашают. Поэтому не знаю, насколько это будет реально.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Азербайджан ФК Минай Анатолий Нуриев
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
azerisport

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...