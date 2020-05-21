Украинский хавбек Миная: Вызов в сборную Азербайджана? Даже не знаю

Полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев, который родился на Закарпатье, но у которого азербайджанские корни, поделился мнением о возможном вызове в сборную Азербайджана.

– В настоящее время, ни с кем из Азербайджана связей не держу. Хотя корни у меня оттуда. Мой прадед родился в Баку, азербайджанец. Еще в советские времена они перебрались в Украину, и уже дальше мы рождались и жили здесь. Поэтому и ни с кем нет связей. Отец говорил, что у нас есть там родственники, но я с ними не общался.

- Как ответишь, если пригласят в главную команду?

– Меня приглашали в сборную Азербайджана U-21. Но уже в тот момент я не особо подходил по возрасту. Национальная команда? Даже не знаю. Наверное, обговорим все с семьей. Но сейчас мне сказать нечего по этому поводу.

- Реально ли будет получить вызов, играя в Первой лиге?

– Скажем так, Попович показывает здесь отличную игру, но, как я понимаю, его не приглашают. Поэтому не знаю, насколько это будет реально.