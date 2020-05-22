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В Оболонь-Бровар назвали позором голосование клубов за прекращение соревнований

Первая лига
(1 голосов)

Клуб хотел продолжить соревнования в обычном режиме

В Оболонь-Бровар назвали позором голосование клубов за прекращение соревнований
Новина українською

Александр Ризниченко, спортивный директор "Оболонь-Бровар", после совета лег ПФЛ в разговоре с каналом Футбол раскритиковал голосования клубов Второй и Первой лиг за то, чтобы не доигрывать соревнования из-за пандемии COVID-19.

Это такой позор для всего футбола, украинского в частности, когда клубы голосуют за то, чтобы не продолжать чемпионат!

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Напомним, что соревнования во Второй и Первой лигах досрочно завершены, по последней - обсуждают возможность организации мини-турнира для определения команд, которые перейдут в УПЛ.

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В статье: Первая лига ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) коронавирус карантин Александр Ризниченко
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Источник:
ТК Футбол

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