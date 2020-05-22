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В Оболонь-Бровар назвали позором голосование клубов за прекращение соревнований
Клуб хотел продолжить соревнования в обычном режиме
Александр Ризниченко, спортивный директор "Оболонь-Бровар", после совета лег ПФЛ в разговоре с каналом Футбол раскритиковал голосования клубов Второй и Первой лиг за то, чтобы не доигрывать соревнования из-за пандемии COVID-19.
Это такой позор для всего футбола, украинского в частности, когда клубы голосуют за то, чтобы не продолжать чемпионат!
Напомним, что соревнования во Второй и Первой лигах досрочно завершены, по последней - обсуждают возможность организации мини-турнира для определения команд, которые перейдут в УПЛ.
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