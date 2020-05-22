В Оболонь-Бровар назвали позором голосование клубов за прекращение соревнований

Александр Ризниченко, спортивный директор "Оболонь-Бровар", после совета лег ПФЛ в разговоре с каналом Футбол раскритиковал голосования клубов Второй и Первой лиг за то, чтобы не доигрывать соревнования из-за пандемии COVID-19.

Это такой позор для всего футбола, украинского в частности, когда клубы голосуют за то, чтобы не продолжать чемпионат!

Напомним, что соревнования во Второй и Первой лигах досрочно завершены, по последней - обсуждают возможность организации мини-турнира для определения команд, которые перейдут в УПЛ.