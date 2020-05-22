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Победители и призеры Первой и Второй лиг не будут определены
Судьбу обмена между лигами вынесут на исполком УАФ
Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал телеканалу Футбол о досрочном завершении сезона во Второй и Первой лигах.
По словам организатора соревнований в обеих лигах, такой шаг для него вынужденным и очень неприятным.
Может, морально были готовы, но ...неприятно. Мы не вошли в историю, а "влипли".
Несмотря на форс-мажор, все понимают ситуацию, но впервые в истории не доиграть чемпионат Первой и Второй лиги ...это тяжело.
Результаты сезона не определены, победители и призеры не будут определены.
Напомним, что вопрос по обмену между УПЛ и Первой, а также между Первой и Второй лигами сейчас находится в дискуссии. Точку должен поставить исполком УАФ.