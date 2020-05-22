Победители и призеры Первой и Второй лиг не будут определены

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал телеканалу Футбол о досрочном завершении сезона во Второй и Первой лигах.

По словам организатора соревнований в обеих лигах, такой шаг для него вынужденным и очень неприятным.

Может, морально были готовы, но ...неприятно. Мы не вошли в историю, а "влипли".

Несмотря на форс-мажор, все понимают ситуацию, но впервые в истории не доиграть чемпионат Первой и Второй лиги ...это тяжело.

Результаты сезона не определены, победители и призеры не будут определены.