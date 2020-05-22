Гендиректор Руха назвал историческими матчи с Динамо и Шахтером

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин высказал свое мнение по поводу контрольных поединков с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Нам очень приятно, что гранды украинского футбола обратили на нас внимание и мы, как представитель Первой лиги, по состоянию на сейчас, вызвали у них интерес. Конечно, это нас вдохновляет и мотивирует. Наверное, это свидетельствует о том, что мы, как клуб, развиваемся в правильном направлении.

Подобные ощущения у нас были, когда зимой с нами охотно согласились сыграть спарринги белорусский БАТЭ и молдавский "Шериф". Для "Руха" это был неоценимый опыт. Это придало команде уверенности, чтобы преодолеть различные психологические барьеры в матчах с клубами высокого класса.