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Гендиректор Руха назвал историческими матчи с Динамо и Шахтером

Первая лига
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Несмотря на товарищеский статус

Гендиректор Руха назвал историческими матчи с Динамо и Шахтером
Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин высказал свое мнение по поводу контрольных поединков с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Нам очень приятно, что гранды украинского футбола обратили на нас внимание и мы, как представитель Первой лиги, по состоянию на сейчас, вызвали у них интерес. Конечно, это нас вдохновляет и мотивирует. Наверное, это свидетельствует о том, что мы, как клуб, развиваемся в правильном направлении.

Подобные ощущения у нас были, когда зимой с нами охотно согласились сыграть спарринги белорусский БАТЭ и молдавский "Шериф". Для "Руха" это был неоценимый опыт. Это придало команде уверенности, чтобы преодолеть различные психологические барьеры в матчах с клубами высокого класса.

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Несомненно, матчи с "Динамо" и "Шахтером" являются историческими для "Руха", несмотря на их товарищеский статус. С большим нетерпением ожидаем этих поединков. Результат в этих встречах имеет для нас второстепенное значение.

Важно то, что мы впервые в истории играем против грандов украинского футбола. Также важный факт состоит в том, что для "Динамо" и "Шахтера" поединок с нами станет репетицией перед национальным украинским дерби. Поэтому очень приятно, что такие клубы выбрали "Рух" спарринг-партнером перед украинским Классическим.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рух" проиходит сегодня, а игра с "Шахтером" - в воскресенье, 24 мая, в 11:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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