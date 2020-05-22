Лавриненко: Все в подвешенном состоянии. Футболист ведь не может пойти работать трактористом

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко разочарован тем, что клубы приняли решение не доигрывать сезон.

"К сожалению, сейчас каждый ищет свою выгоду и у нас нет единства. Клубы Первой и Второй лиг не могут принять совместное решение. С каждым днем ​​все сложнее и сложнее. У клубов УПЛ также нет медицинского протокола, однако все без исключения клубы приняли решение продолжать чемпионат. Важно, что они сразу на первом собрании об этом договорились. Понимаем, что у клубов УПЛ другие финансовые возможности, однако протокола должны придерживаться все. Все профессиональные клубы в Украине ожидают медицинский протокол.

Мы сейчас думаем о сложном календаре, здоровье, о футболистах, которые могут получить травмы, а кто подумает о нас? Мы уже семь месяцев без футбола и неизвестно, сколько эта пауза еще будет продолжаться. На следующем собрании половины руководителей и тренеров может не быть".

А что делать футболистам? Если у нас еще четыре месяца не будет соревнований, то как им жить? Если соревнования не продолжатся, то нужно разрывать контракты с футболистами? Хочу поддержать футболистов, ведь о них в этой ситуации мы забыли. "Ингулец" настаивает на том, что нужно искать пути доигрывание чемпионата. Футболисты, тренеры в подвешенном состоянии. У всех есть семьи, которые надо обеспечивать. Знаем, что многим сократили зарплату. Где гарантия того, что через месяц ее еще не сократят? Футболист же не может пойти работать трактористом.

У нас не такие зарплаты, чтобы могли позволить себе год без футбола", - сказал Лавриненко.