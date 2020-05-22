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Лавриненко: Все в подвешенном состоянии. Футболист ведь не может пойти работать трактористом

Первая лига
(3 голосов)

В Ингульце разочарованы решением не продолжать чемпионат

Лавриненко: Все в подвешенном состоянии. Футболист ведь не может пойти работать трактористом
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко разочарован тем, что клубы приняли решение не доигрывать сезон.

"К сожалению, сейчас каждый ищет свою выгоду и у нас нет единства. Клубы Первой и Второй лиг не могут принять совместное решение. С каждым днем ​​все сложнее и сложнее. У клубов УПЛ также нет медицинского протокола, однако все без исключения клубы приняли решение продолжать чемпионат. Важно, что они сразу на первом собрании об этом договорились. Понимаем, что у клубов УПЛ другие финансовые возможности, однако протокола должны придерживаться все. Все профессиональные клубы в Украине ожидают медицинский протокол.

Мы сейчас думаем о сложном календаре, здоровье, о футболистах, которые могут получить травмы, а кто подумает о нас? Мы уже семь месяцев без футбола и неизвестно, сколько эта пауза еще будет продолжаться. На следующем собрании половины руководителей и тренеров может не быть".

А что делать футболистам? Если у нас еще четыре месяца не будет соревнований, то как им жить? Если соревнования не продолжатся, то нужно разрывать контракты с футболистами? Хочу поддержать футболистов, ведь о них в этой ситуации мы забыли. "Ингулец" настаивает на том, что нужно искать пути доигрывание чемпионата. Футболисты, тренеры в подвешенном состоянии. У всех есть семьи, которые надо обеспечивать. Знаем, что многим сократили зарплату. Где гарантия того, что через месяц ее еще не сократят? Футболист же не может пойти работать трактористом.

У нас не такие зарплаты, чтобы могли позволить себе год без футбола", - сказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (3)
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Litb@rski (Кёльн)
22.05.2020 в 17:49
Асинизатором точно смогут
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bikr632002 (mississauga)
22.05.2020 в 17:44
Так футболісту і не потрібно. Та, в принципі і багатьом нашим з з їхнім IQ до трактора далеко. Хіба що помічником тракториста
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Виктор 2209 (Мехико)
22.05.2020 в 17:23
Жизнь заставить может не только за трактор сесть
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