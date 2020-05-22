Поворознюк: Третье место Ингулец отсудит. А когда отсудит, я с гордостью откажусь выступать в УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказал свои мысли относительно прекращения регулярного сезона в Первой лиге.

"Мы хотим играть в футбол. Главное, чтобы этот формат был воспринят обществом. Меня не сломаешь. Если кто-то думает, что такие решения заставят меня покинуть футбол, то он глубоко ошибается. Кто ждет тестов на коронавирус? Мы их закупили сами в "Ингульце". Все наши футболисты здоровы.

Третье место мы отсудим, а когда отсудим, УАФ примет решение, что три команды поднимаются, мы выступать в УПЛ откажемся. Ведь это будет несправедливо по отношению к "Оболони-Бровару", "Металлисту 1925" и остальным командам. Потому я с гордостью откажусь.

Мы не пойдем в УПЛ с помощью бюрократии. Хотим только играть. Мне хочется повыситься в классе по честному, спортивному принципу. У нас есть репутация. "Ингулец" шумит на всю Украину как действительно народный.

Мне будет стыдно, если кто-то скажет: "Какой ты народный, если тебя в УПЛ занесли на носилках?". Лучше еще год в первой лиге поиграю, но зайду в УПЛ честно", – сказал Поворознюк.