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Поворознюк: Третье место Ингулец отсудит. А когда отсудит, я с гордостью откажусь выступать в УПЛ

Первая лига
(4 голосов)

Ингулец намерен зайти в УПЛ только по спортивному принципу

Поворознюк: Третье место Ингулец отсудит. А когда отсудит, я с гордостью откажусь выступать в УПЛ
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказал свои мысли относительно прекращения регулярного сезона в Первой лиге.

"Мы хотим играть в футбол. Главное, чтобы этот формат был воспринят обществом. Меня не сломаешь. Если кто-то думает, что такие решения заставят меня покинуть футбол, то он глубоко ошибается. Кто ждет тестов на коронавирус? Мы их закупили сами в "Ингульце". Все наши футболисты здоровы.

Третье место мы отсудим, а когда отсудим, УАФ примет решение, что три команды поднимаются, мы выступать в УПЛ откажемся. Ведь это будет несправедливо по отношению к "Оболони-Бровару", "Металлисту 1925" и остальным командам. Потому я с гордостью откажусь.

Мы не пойдем в УПЛ с помощью бюрократии. Хотим только играть. Мне хочется повыситься в классе по честному, спортивному принципу. У нас есть репутация. "Ингулец" шумит на всю Украину как действительно народный.

Мне будет стыдно, если кто-то скажет: "Какой ты народный, если тебя в УПЛ занесли на носилках?". Лучше еще год в первой лиге поиграю, но зайду в УПЛ честно", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (4)
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ПетроФ (Луцьк)
23.05.2020 в 00:12
Я думав, що Поворознюк просто екцентрична людина, тепер розумію, що йому хочеться бути завжди в центрі уваги і від цього перетворюється якщо не в ідіота так в клоуна точно.
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
23.05.2020 в 00:07
Я не розумію логіки, чому УПЛ можна догравати з 30 травня, а 1 лігу ні? Хай би всі догравали - і всі питання самі б відпали!
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0
0
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
22.05.2020 в 23:59
Ну, по крайней мере, эта позиция, решить все на футбольном поле, достойна уважения. Не то что у Миная.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2020 в 23:44
м-да...
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0
-1


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