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Ростислав Русин: У нас был классный шанс, чтобы забить гол Динамо

Первая лига
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Основная разница между львовянами и игроками Динамо в скорости

Ростислав Русин: У нас был классный шанс, чтобы забить гол Динамо
Новина українською

Хавбек "Руха" Ростислав Русин прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0).

- Отличная игра. Интересно было сыграть первый матч с "Динамо". Счет – 0:0, но, конечно, хотелось выиграть. Динамовцы еще не в оптимальных кондициях, как и мы. Перед киевлянами стоят одни задачи, перед нами – другие. Тем не менее, думаю, получилась хорошая игра.

Считаю, что в скорости заключается основная разница между нами и игроками "Динамо". Киевляне очень классно выбегали в контратаки. Иногда могли упустить их выпады, соперник через две-три передачи оказывался у нашей штрафной площадки.

У нас был классный шанс, чтобы забить гол. Думаю, игра после этого продолжилась бы по-другому. Гол всегда влияет на игру, но мы довольны, – сказал Русин.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Ростислав Русин
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