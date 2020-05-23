Демченко: Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 - нонсенс

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко высказал свое мнение о продлении сезона и вариантов его доигрывания.

- Однозначно, мы хотим этот сезон доиграть и определить победителя на поле. Это будет единственным правильным вариантом развития событий. Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 – нонсенс.

Я понимаю, что пандемия коронавируса является форс-мажором, но найти консенсус и доиграть чемпионат нужно обязательно.

Мы готовы к диалогу с клубами и руководством украинского футбола. Понимаю, что некоторым командам просто не нужно тратить деньги и доигрывать сезон, но ведь есть и те, кому это нужно.

Мы проводили зимние сборы, сейчас тоже начали подготовку, другие команды тренируются. Давайте сядем и решим, в каком формате играть.

И это я про зимнюю подготовку вспомнил. А 19 матчей летом и осенью? Их мы зачем-то играли, если сейчас все остановится. Тратили немалые деньги, готовили футболистов, которые, в свою очередь, отдавали свое здоровье.

Главный мой месседж таков: "Мы никого не боимся и хотим в честной борьбе определить сильнейшего".

Странной для меня есть позиция, прежде всего, "Миная" и "Волыни". Точнее, я то понимаю, почему они так проголосовали, но это точно не по-спортивному. Уверен: если бы осенью мы бы завершили только первый круг, сейчас были бы обоими руками за доигровку.

Опять же: твердо уверен, что болельщики бы нас поддержали.

Турнирная таблица за первый круг лучше отображает положение дел, это правда. После 15-го тура кто-то успел сыграть с лидерами, а кто-то наоборот – нет. Мы, например, во втором круге сыграли с тремя лидерами, а "Минай" и "Волынь" – только с одним.

Я уже говорил, что оставлять таблицу в ее нынешнем виде – нонсенс, – сказал Демченко.