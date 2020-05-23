  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Демченко: Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 - нонсенс
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Демченко: Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 - нонсенс

Первая лига
(2 голосов)

Однозначно, харьковчане хотят этот сезон доиграть и определить победителя на поле

Демченко: Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 - нонсенс
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко высказал свое мнение о продлении сезона и вариантов его доигрывания.

- Однозначно, мы хотим этот сезон доиграть и определить победителя на поле. Это будет единственным правильным вариантом развития событий. Делать таблицу итоговой после 19 туров из 30 – нонсенс.

Я понимаю, что пандемия коронавируса является форс-мажором, но найти консенсус и доиграть чемпионат нужно обязательно.

Мы готовы к диалогу с клубами и руководством украинского футбола. Понимаю, что некоторым командам просто не нужно тратить деньги и доигрывать сезон, но ведь есть и те, кому это нужно.

Мы проводили зимние сборы, сейчас тоже начали подготовку, другие команды тренируются. Давайте сядем и решим, в каком формате играть.

И это я про зимнюю подготовку вспомнил. А 19 матчей летом и осенью? Их мы зачем-то играли, если сейчас все остановится. Тратили немалые деньги, готовили футболистов, которые, в свою очередь, отдавали свое здоровье.

Главный мой месседж таков: "Мы никого не боимся и хотим в честной борьбе определить сильнейшего".

Странной для меня есть позиция, прежде всего, "Миная" и "Волыни". Точнее, я то понимаю, почему они так проголосовали, но это точно не по-спортивному. Уверен: если бы осенью мы бы завершили только первый круг, сейчас были бы обоими руками за доигровку.

Опять же: твердо уверен, что болельщики бы нас поддержали.

Турнирная таблица за первый круг лучше отображает положение дел, это правда. После 15-го тура кто-то успел сыграть с лидерами, а кто-то наоборот – нет. Мы, например, во втором круге сыграли с тремя лидерами, а "Минай" и "Волынь" – только с одним.

Я уже говорил, что оставлять таблицу в ее нынешнем виде – нонсенс, – сказал Демченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...